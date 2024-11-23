الحبس 15 عاما لمتهمين اقتنوا مواد تي ان تي وزعموا أنها مخدرة

MENAFN - Alghad Newspaper) موفق كمال

كشفت مداهمة نفذها فريق من مكافحة المخدرات لمنازل 3 متهمين، عن ضبط مواد مفرقعة (TNT)، داخل منازلهم في عمان التي تم تفتيشها بناء على معلومات بحيازتهم مواد مخدرة.



ودانت محكمة بداية عمان الجنائية المتهمين الثلاثة حسب قرار الحكم بجناية اقتناء مواد مفرقعة، وقضت بحبسهم بالأشغال الشاقة 15 عاما، وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية للمحاكمة.



كذلك أيدت محكمتا استئناف عمان والتمييز قرار محكمة عمان الجنائية، والذي جاء فيه أن معلومات وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات عن وجود مواد مخدرة في منزل اثنين من المتهمين، وبعد مداهمة المنزل تم العثور على مادة غريبة، اعتقد فريق مكافحة المخدرات للوهلة الأولى أنها مادة مخدرة، حيث تم ضبط المادة وإرسالها إلى المختبر الجنائي، لتكون المفاجأة أنها مادة مفرقعة (TNT).



وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا أنهم اشتروها على أساس أنها مادة مخدرة من متهمين آخرين في مدينة المفرق، وذلك في معرض الدفاع عن أنفسهم، وأنه لم يكن لديهم علم أنها مادة مفرقعة، إلا أن المحكمة اعتبرت أن ذلك لا يعفيهم من التهمة المنسوبة إليهم، خاصة وأنهم لم يقدموا أية بيّنات تثبت أنهم اشتروها على أساس أنها مادة مخدرة.



وبرأت المحكمة 4 متهمين، منهم 3 أشقاء يقطنون في مدينة المفرق، لعدم وجود أدلة كافية بحقهم، والذين كانوا متهمين بأنهم قد باعوا المتهمين الثلاثة المادة المفرقعة.



وأظهر تقرير المختبر الجنائي أن المادة المضبوطة هي مادة شديدة الانفجار والاشتعال وتعتبر من المواد العسكرية وتتأثر بالمصدر الحراري.