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خلال لقائه وفدا من أبناء عشائر السلط العيسوي: جهود الملك لوقف العدوان على غزة حازمة

11/23/2024 3:27:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن خطاب العرش، الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني أمس أمام مجلس الأمة حدد الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة.

وأضاف العيسوي أن مضامين التأكيد الملكي بأن الأردن "دولة راسخة الهوية، لا تغامر في مستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني، فمستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه"، ما هو إلا تأكيد على المصالح والثوابت الوطنية، التي لن يحيد عنها.

وبين العيسوي أن مضامين خطاب العرش في مختلف محاوره، رسم خارطة طريق لمستقبل وطن، ركيزته وهدفه الرئيسي "الإنسان الأردني"، والمحافظة على واجبه العروبي والقومي تجاه قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أنباء عشائر السلط، استعرض فيه مواقف وجهود جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وضمان استدامة تقديم المساعدات الإغاثية والطبية لهم.

وقال العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك ، يقود جهودا مكثفة للتوصل إلى وقف فوري للعدوان الهمجي على قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية الكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف العيسوي إن جلالة الملك، وخلال جولاته واتصالاته ومباحثاته مع قادة وزعماء العالم، يؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، لوقف العدوان الهمجي على غزة، والجرائم والانتهاكات الاسرائيلية التي يتم ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني.


وأشار إلى أن مواقف الأردن تجاه ما يجري من عدوان سافر على قطاع غزة، واضحة وحازمة وثابتة وشجاعة، ولا تقبل التأويل، ويؤكد عليها جلالة الملك في جميع مباحثاته وخطاباته واتصالاته مع قادة المجتمع الدولي.

ولفت إلى تحذيرات جلالة الملك من استمرار عنف واعتدءات المستوطنيين المتطرفين على الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخطورة مواصلة إسرائيل التوسع في الاستيطان، وسياسة الحصار والتجويع والتهجير التي تنتهجها في غزة.

وأكد أن الجهود الإغاثية والطبية، التي يبذلها الأردن، بتوجيهات ملكية، مستمرة، مبينا أن الأردن كان سباق وصاحب المبادرة في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات، التي شارك فيها جلالة الملك، أو في إرسال المستشفيات الميدانية، والتي كان أخرها مستشفى التوليد والخداج في منطقة خان يونس.

ولفت، بهذا الصدد، إلى مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية، وتستهدف مساعدة الذين تعرضوا لبتر في الأطراف، ومن ضمنهم الأطفال، من خلال تركيب أطراف اصطناعية لهم.

وأشار إلى أهمية مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، وجهود ووقفات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المشرفة، المساندة لجهود جلالة الملك، والتي تجسد مواقف الأردن، قيادة وشعبا.

وأكد حرص جلالة الملك في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية، والمحافظة على هويتها عروبتها.

من جانبهم، عبر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة لنصرة الأشقاء في غزة والضفة الغربية، وجهوده في المحافظة على عروبة وهوية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وقالوا إن الجهود السياسية والإنسانية لجلالة الملك، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لوقف العدوان على غزة ونصرة الأشقاء الفلسطينيين، إرث هاشمي وتاريخي، وأن جلالته يسير على نهج الهاشميين، الذين نذروا أنفسهم، للدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها الفلسطينية.

ولفتوا إلى مواقف وجهود جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، لا يستطيع أحد المزاودة عليها، ولا إنكارها لجهة تعزيز صمود الأشقاء الفلسطينيين، ومساندتهم لإنتزاع حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة، على ترابهم الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدوا بأن الأردن، بقيادته الهاشمية، سيبقى دوما عصيا، في وجه التحديات والمؤمرات، ماضيا قدما في مسيرته النهضوية والتحديثية، وأنهم وجميع الأردنيين، سيبقون الجند الأوفياء، جنبا إلى جنب نشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربية والأجهزة الامنية.

وأكدوا أنهم، كما الأباء والأجداد، يقفون في خندق الوطن، داعمين لجلالة الملك في جميع مواقفه تجاه الوطن وأمته العربية والإسلامية، والتي تعبر عن وجدان وضمير كل أردني، وسيكونون السند لجلالته في سعيه الدؤوب لحماية الوطن ومسيرته.

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