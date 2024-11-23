تفاصيل قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
**إدارة الترخيص تبدأ استقبال المراجعين المستفيدين من إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من صباح الغد الأربعاء ولغاية 31 / 12 / 2024.
** التسهيل على المواطنين للاستفادة من القرار دون أي اجراءات إضافية، ومن خلال 22 قسماً و13 محطة متنقلة.
** الترخيص: يسهم القرار في تخفيف الأعباء المالية، ورفع مستوى السلامة على الطرقات.
**ضرورة مراجعة المواقع والصفحات الرسمية لمديرية الأمن العام لمعرفة برنامج عمل المحطات المتنقلة وأوقاتها.
أكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس عمر القرعان، أن إدارة الترخيص ستبدأ باستقبال المراجعين المستفيدين من قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها، اعتباراً من صباح يوم الغد الأربعاء ولغاية 31 / 12 / 2024.
وأضاف في حديث لإذاعة الأمن العام أنه بإمكان المواطنين مراجعة أي من أقسام الترخيص ومحطات الترخيص المتنقل في كافة مناطق المملكة للاستفادة من هذا القرار ولغاية الحادي والثلاثين من الشهر المقبل.
وأوضح أن هذا القرار جاء من أجل التخفيف على المواطنين ومساعدتهم في ترخيص مركباتهم التي انتهى ترخيصها منذ فترة طويلة، ووهو قرار سيسهم في تخفيف الأعباء عليهم، كما سيسهم في رفع مستوى السلامة على الطرقات، خاصة وأن هذه المركبات تكون غير خاضعة لمواصفات السلامة العامة، وغير مؤمنة، وفي حال وقوع الحوادث لا قدرالله لهذه المركبات، فسيتحمل مالكوها تبعات مادية كبيرة.
وأضاف، أنه ووفقاً لهذا القرار فإن المركبات المنتهي ترخيصها بشكل عام فسيتم إعفائها من جميع الغرامات المترتبة على المركبة، أما في حال كانت السيارات منتهيه ترخيصها أكثر من سنتين فسيتم إعفائها من رسوم إعادة التسجيل والغرامات وسيتم تكليف المواطن بدفع رسم ترخيص سنة سابقة ورسم سنة التجديد فقط.
ودعا العميد القرعان المواطنين الذين يملكون مركبات منتهية الترخيص إلى الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم والتي تمنح لأول مرة، والتى تنتهي في الحادي والثلاثين من الشهر القادم ، لافتاً أن إدارة الترخيص ستسهل على المواطنين كعادتها للاستفادة من هذا القرار وخلال دقائق من مراجعتهم ودون أي اجراءات إضافية، ومن خلال 22 قسماً تتبع للإدارة.
وأشار مدير إدارة الترخيص، إلى أنه يوجد 13 محطة متنقلة تعمل في جميع المحافظات، وبعضها يعمل بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي، في مواقع تم الإعلان عنها وسيتم مواصلة الإعلان عن أماكن عملها ومواقعها من خلال الصفحات التابعة لمديرية الأمن العام ، فضلاً عن مراكز الخدمات الحكومية الشاملة التي تقدم خدمات الترخيص لمراجعيها.
وأكد مدير الترخيص على ضرورة مراجعة المواقع والصفحات الرسمية لمديرية الأمن العام لمعرفة برنامج عمل المحطات المتنقلة وأوقاتها.
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