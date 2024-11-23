توصية أوروبية بتعديل الجرائم الإلكترونية وتجريم التشهير

أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اليوم تقريرها النهائي بشأن الانتخابات البرلمانية الأردنية التي جرت في 10 أيلول (سبتمبر) 2024، مقدمةً 18 توصية تهدف إلى دعم الإصلاحات الانتخابية الجارية ضمن جهود تحديث المنظومة السياسية في البلاد.

أشادت كبيرة المراقبين زيليانا زوفكو، عضو الأوروبي، بسلاسة تنفيذ الانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، قائلة: "أجريت الانتخابات بكفاءة، حيث اتسمت عملية تسجيل الناخبين والمرشحين بالشمولية والتنظيم الجيد، كما أعرب معظم المرشحين عن ثقتهم في حيادية الهيئة المستقلة للانتخاب. ومع ذلك، يمكننا العمل على تعزيز الشفافية بشكل أكبر من خلال السماح للمرشحين وممثلي القوائم بالوصول إلى عملية تفريغ الجداول."



يتماشى الإطار القانوني الأردني للانتخابات الديمقراطية إلى حد كبير مع التزامات الأردن الإقليمية والدولية، وأشارت زيليانا زوفكو إلى "التغييرات التشريعية الإيجابية التي عززت من حجم المشاركة الشبابية في الحياة السياسية، لاسيما خفض الحد الأدنى لسن المرشحين من 30 إلى 25 عاماً، وهو إحدى التوصيات السابقة المنبثقة عن واحدة من بعثات الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات.".

كما رحب التقرير بزيادة نظام الكوتا القائمة على النوع الاجتماعي (مقاعد المرأة)، لكنه أشار إلى العوائق الكبيرة التي لا تزال تواجه النساء والتي تحول دون تحقيق المشاركة السياسية الكاملة لهن؛ لا سيما بسبب القيود المالية المتعلقة برسوم التسجيل وتكاليف الحملات الانتخابية.



تميزت بيئة الحملة الانتخابية، التي استمرت لخمسة أسابيع، بمشاركة كبيرة من مجموعة متنوعة من القوائم والمرشحين، حيث احترمت السلطات، بشكل عام، حرية التجمع. ومع ذلك، أعربت البعثة عن قلقها إزاء الغموض في القوانين المتعلقة بالدعاية الانتخابية في يوم الانتخابات، لا سيما عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أشادت بجهود دمج التكنولوجيا الانتخابية الجديدة؛ التي سهّلت بدورها نشر النتائج بشكل أسرع.



تقدم بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تقريرها النهائي 18 توصية إلى السلطات الأردنية والتي تهدف بدورها إلى تحسين الانتخابات المستقبلية، من بينها سبع توصيات ذات أولوية: (1) تعزيز جهود تثقيف الناخبين على مستوى المجتمع المحلي وإشراك لجان الانتخابات في الدوائر الانتخابية في تنفيذها؛ (2) تطبيق قوانين الحملات الانتخابية بشكل مستمر؛ (3) تحسين الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية وتعزيز الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة المستقلة للانتخاب؛ (4) إلغاء تجريم التشهير بهدف حماية حرية التعبير؛ (5) تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ليتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان؛ (6) تحسين وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى التصويت؛ و(7) ضمان الوصول غير المقيد للمراقبين إلى كافة مراحل العملية الانتخابية.



أعربت كبيرة المراقبين زيليانا زوفكو عن ثقتها في أن الأردن سيواصل مسيرته الإصلاحية، مشددة على أهمية المبادئ الأساسية مثل الشمولية والشفافية وحرية التعبير في تحقيق مثل هذه الإصلاحات، مضيفَة أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد تام لدعم الجهات الأردنية في تنفيذ هذه التوصيات لتعزيز العمليات الديمقراطية في البلاد".



نفذت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات مهمتها خلال الفترة ما بين 28 تموز و29 أيلول 2024 وذلك بدعوة من جانب الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، حيث نشرت البعثة ما يزيد عن 120 مراقباً من جميع دول الاتحاد الأوروبي في كافة أنحاء البلاد، من بينهم مراقبين من كندا والنرويج وسويسرا.