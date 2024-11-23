المكتب الدائم للنواب يسمي أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن مضامين خطبة العرش السامي ستشكل خارطة طريق يهتدي بها المجلس في إطار عمل جماعي غايته المصلحة الوطنية العليا.



حديث الصفدي جاء لدى ترؤسه اليوم الثلاثاء أول اجتماع للمكتب الدائم، موجهاً باسم المكتب وجميع أعضاء مجلس النواب تحية الفخر والاعتزاز إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، والشكر والعرفان لجلالته على تفضله بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين وإلقائه خطبة العرش السامي.



وقرر المكتب تسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش السامي بناءً على تنسيبات الكتل النيابية، تمهيداً لإقرار الصيغة من المجلس ورفعها إلى مقام جلالة الملك، كما بحث المجلس أولوياته في المرحلة المقبلة، بهدف تقديم عمل برلماني يلبي طموحات وتطلعات الأردنيين>



وتوافق المكتب على أن يتم عقد جلسات المجلس يومي الإثنين والأربعاء الساعة (10.30) صباحاً، مؤكداً أنه سيتم تطبيق النظام الداخلي فيما يتعلق بالغياب دون عذر لأعضاء المجلس.



وحضر الاجتماع: النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى الخصاونة، والنائب الثاني لرئيس المجلس أحمد الهميسات، ومساعدي رئيس المجلس هدى نفاع ومحمد المراعية.