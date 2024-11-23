المكتب الدائم للنواب يسمي أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن مضامين خطبة العرش السامي ستشكل خارطة طريق يهتدي بها المجلس في إطار عمل جماعي غايته المصلحة الوطنية العليا.
حديث الصفدي جاء لدى ترؤسه اليوم الثلاثاء أول اجتماع للمكتب الدائم، موجهاً باسم المكتب وجميع أعضاء مجلس النواب تحية الفخر والاعتزاز إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، والشكر والعرفان لجلالته على تفضله بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين وإلقائه خطبة العرش السامي.
وقرر المكتب تسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش السامي بناءً على تنسيبات الكتل النيابية، تمهيداً لإقرار الصيغة من المجلس ورفعها إلى مقام جلالة الملك، كما بحث المجلس أولوياته في المرحلة المقبلة، بهدف تقديم عمل برلماني يلبي طموحات وتطلعات الأردنيين>
وتوافق المكتب على أن يتم عقد جلسات المجلس يومي الإثنين والأربعاء الساعة (10.30) صباحاً، مؤكداً أنه سيتم تطبيق النظام الداخلي فيما يتعلق بالغياب دون عذر لأعضاء المجلس.
وحضر الاجتماع: النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى الخصاونة، والنائب الثاني لرئيس المجلس أحمد الهميسات، ومساعدي رئيس المجلس هدى نفاع ومحمد المراعية.
MENAFN23112024000072011014ID1108917181
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.