Sunday, 24 November 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك والرئيس البولندي يعقدان مباحثات في قصر الحسينية

11/23/2024 3:27:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس البولندي أندريه دودا مباحثات في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة.


ورحب جلالته في بداية المباحثات الثنائية التي تبعتها موسعة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بالرئيس دودا في زيارته للمملكة، التي تتزامن مع مرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وبولندا.


وأكد جلالة الملك أن زيارة الرئيس دودا تجسد العلاقات المميزة والقوية بين البلدين في عدة قطاعات، وتشكل فرصة للبناء على هذه العلاقات.


وأعرب جلالته عن الحرص على تعميق التنسيق والتعاون بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.


بدوره، عبر الرئيس البولندي عن سعادته بزيارة الأردن لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة والعالم، مؤكدا أن جلالته“شخصية مهمة للغاية في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط”.


وأضاف أن الزيارة فرصة للتعبير عن امتنانه للتعاون القائم بين بولندا والأردن منذ سنوات في العديد من المجالات، كالمجال العسكري، والتعاون الدولي، وفي تقديم العون بالمنطقة.


وخلال المباحثات، أكد جلالته الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعميق الشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي.


وأشار جلالة الملك إلى التزام الأردن وبولندا بالسعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مثمنا موقف بولندا الداعم لحل الدولتين.


وحذر جلالته من خطورة التصعيد بالضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.


ودعا جلالة الملك المجتمع الدولي إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وضمان وصول المساعدات دون اعتراض أو تأخير.


وخلال المباحثات، منح جلالته، الرئيس البولندي وسام النهضة المرصع، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وبمناسبة زيارته للمملكة.
ويمنح وسام النهضة المرصع للملوك ورؤساء الدول والأمراء.


وتسلم جلالة الملك من الرئيس البولندي، وسام النسر الأبيض، وهو أرفع وسام في بولندا، تقديرا لجهود جلالته في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.


وجرت للرئيس البولندي مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الحسينية.


وحضر المباحثات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

MENAFN23112024000072011014ID1108917180

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث