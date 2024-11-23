الملك والرئيس البولندي يعقدان مباحثات في قصر الحسينية

عقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس البولندي أندريه دودا مباحثات في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة.



ورحب جلالته في بداية المباحثات الثنائية التي تبعتها موسعة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بالرئيس دودا في زيارته للمملكة، التي تتزامن مع مرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وبولندا.



وأكد جلالة الملك أن زيارة الرئيس دودا تجسد العلاقات المميزة والقوية بين البلدين في عدة قطاعات، وتشكل فرصة للبناء على هذه العلاقات.



وأعرب جلالته عن الحرص على تعميق التنسيق والتعاون بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



بدوره، عبر الرئيس البولندي عن سعادته بزيارة الأردن لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة والعالم، مؤكدا أن جلالته“شخصية مهمة للغاية في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط”.



وأضاف أن الزيارة فرصة للتعبير عن امتنانه للتعاون القائم بين بولندا والأردن منذ سنوات في العديد من المجالات، كالمجال العسكري، والتعاون الدولي، وفي تقديم العون بالمنطقة.



وخلال المباحثات، أكد جلالته الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعميق الشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي.



وأشار جلالة الملك إلى التزام الأردن وبولندا بالسعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مثمنا موقف بولندا الداعم لحل الدولتين.



وحذر جلالته من خطورة التصعيد بالضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.



ودعا جلالة الملك المجتمع الدولي إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وضمان وصول المساعدات دون اعتراض أو تأخير.



وخلال المباحثات، منح جلالته، الرئيس البولندي وسام النهضة المرصع، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وبمناسبة زيارته للمملكة.

ويمنح وسام النهضة المرصع للملوك ورؤساء الدول والأمراء.



وتسلم جلالة الملك من الرئيس البولندي، وسام النسر الأبيض، وهو أرفع وسام في بولندا، تقديرا لجهود جلالته في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.



وجرت للرئيس البولندي مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الحسينية.



وحضر المباحثات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.