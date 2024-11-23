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الصفدي لبيدرسون: تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة السورية

11/23/2024 3:27:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، لبحث الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وأكد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها بما يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها وعافيتها واستقرارها ويهيئ الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين، ضرورة إقليمية يستمر الأردن بالعمل من أجل تحقيقها.

من جانبه، ثمن بيدرسون جهود الأردن المستهدفة الوصول لحل للأزمة السورية.

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