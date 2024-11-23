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الصفدي والفايز: نسير على هدي خطبة العرش في الرقابة لضمان تنفيذ مسارات التحديث

11/23/2024 3:27:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز على التزام المجلسين بالرقابة من أجل ضمان تنفيذ مسارات التحديث.
وشددا خلال لقاء هنأ خلاله الفايز رئيس مجلس النواب بمناسبة فوزه بثقة أعضاء المجلس، على أن مضامين خطبة العرش السامي ستكون خارطة الطريق التي يسير وفقها المجلسين من أجل تحقيق الأهداف الوطنية وبما يلبي تطلعات المواطنين.

وأكد الفايز والصفدي أن مجلسي الأعيان والنواب سيعملان بكل جهد واخلاص ومسؤولية لإرساء قواعد عمل وممارسات برلمانية يكون التنافس فيها على البرامج والأفكار وأساسها النزاهة، وتعبر عن مصالح وأولويات الدولة.

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