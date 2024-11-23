الصفدي والفايز: نسير على هدي خطبة العرش في الرقابة لضمان تنفيذ مسارات التحديث

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز على التزام المجلسين بالرقابة من أجل ضمان تنفيذ مسارات التحديث.
وشددا خلال لقاء هنأ خلاله الفايز رئيس مجلس النواب بمناسبة فوزه بثقة أعضاء المجلس، على أن مضامين خطبة العرش السامي ستكون خارطة الطريق التي يسير وفقها المجلسين من أجل تحقيق الأهداف الوطنية وبما يلبي تطلعات المواطنين.
وأكد الفايز والصفدي أن مجلسي الأعيان والنواب سيعملان بكل جهد واخلاص ومسؤولية لإرساء قواعد عمل وممارسات برلمانية يكون التنافس فيها على البرامج والأفكار وأساسها النزاهة، وتعبر عن مصالح وأولويات الدولة.
MENAFN23112024000072011014ID1108917177
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.