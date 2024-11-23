الصفدي يلتقي كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية.
وأكد الصفدي ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وركزت المحادثات على سبل تكثيف التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية عبر ممر المساعدات البري الأردني.
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