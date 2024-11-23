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الصفدي يلتقي كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

11/23/2024 3:27:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية.


وأكد الصفدي ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.


وركزت المحادثات على سبل تكثيف التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية عبر ممر المساعدات البري الأردني.


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