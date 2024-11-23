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مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي الجربا والخرابشة والنعيمات

11/23/2024 3:27:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى قبيلة شمر/ الجربا، بوفاة حمود بن دحام الجربا/شمر، وإلى عشيرة الخرابشة بوفاة سالم حمدان الخرابشة، شقيق النائب سليمان الخرابشة، وإلى عشيرة النعيمات بوفاة الحاجة إيمان عواد النعيمات.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وقبيلة شمر وعشيرتي الخرابشة والنعيمات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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