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الملك والرئيس البولندي يتابعان تمرينا عسكريا مشتركا

11/23/2024 3:27:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، تمرينا عسكريا مشتركا لمكافحة الإرهاب نفذته قوات العمليات الخاصة، والقوات الخاصة البولندية، في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.

واستمع جلالته والرئيس البولندي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز عن فرضيات التمرين الذي يحاكي طبيعة التحديات الأمنية في الإقليم.

واشتمل التمرين، الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، على عمليات مكافحة إرهاب، واقتحام مناطق مأهولة، وتأمين وإخلاء رهائن بعد إجراء عمليات مسح ثلاثي الأبعاد، ومتابعة الأهداف المعادية من خلال المراقبات الأرضية، باستخدام تقنيات متقدمة.

وتضمن التمرين استخدام طائرات مسيرة، وطائرات من جناح الاستطلاع الجوي، للتعامل مع الأهداف المعادية في منطقة العمليات، وبإسناد من فريق القناصين والطائرات العمودية.

وأشاد جلالة الملك والرئيس البولندي بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية للمشاركين في التمرين، وبقدرتهم على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.

وفي نهاية التمرين، جرى استعراض لقوة الواجب الخاص المشتركة الأرضية والجوية من فرق المهام الخاصة.

وقلّد الرئيس البولندي، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن الحنيطي وسام الاستحقاق لجمهورية بولندا/ وسام الضابط للاستحقاق من الدرجة الرابعة، تقديرا لإسهاماته في تعزيز التعاون العسكري بين الأردن وبولندا، بحضور السفير البولندي في الأردن لوسيان كاربينسكي.

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