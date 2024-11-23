رئيس الوزراء يستقبل الرئيس البولندي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا، وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والسياحة والتعليم المهني والتقني، فضلا عن توسيع التعاون الاستثماري بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين.
وتناول اللقاء، أهمية تطوير شراكات تغتنم ما يملكه الأردن من اتفاقيات تجاره حرة تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية، وما تملكه بولندا من خبرات في المجالات الصناعية والتقنية.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى المشروعات الكبرى التي يعكف الأردن على تنفيذها وتشكل فرصا استثمارية، خصوصا في قطاعات المياه والنقل والبنى التحية.
وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود وقف الحرب على غزة ولبنان، وضمان استدامة وصول المساعدات بشكل عاجل ومستمر للأشقاء في غزَّة، وأهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ لضمان استمرار تقديمها لخدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأعضاء الوفد المرافق لرئيس جمهورية بولندا. -(بترا)
MENAFN23112024000072011014ID1108917173
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.