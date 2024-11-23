رئيس الوزراء يستقبل الرئيس البولندي

استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا، وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.



وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والسياحة والتعليم المهني والتقني، فضلا عن توسيع التعاون الاستثماري بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين.



وتناول اللقاء، أهمية تطوير شراكات تغتنم ما يملكه الأردن من اتفاقيات تجاره حرة تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية، وما تملكه بولندا من خبرات في المجالات الصناعية والتقنية.



وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى المشروعات الكبرى التي يعكف الأردن على تنفيذها وتشكل فرصا استثمارية، خصوصا في قطاعات المياه والنقل والبنى التحية.



وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود وقف الحرب على غزة ولبنان، وضمان استدامة وصول المساعدات بشكل عاجل ومستمر للأشقاء في غزَّة، وأهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ لضمان استمرار تقديمها لخدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأعضاء الوفد المرافق لرئيس جمهورية بولندا. -(بترا)