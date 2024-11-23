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الترخيص تنشر جدول عمل محطاتها المتنقلة

11/23/2024 3:27:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن برنامج عمل محطاتها المتنقل ومواقعها، والعاملة قبل أو بعد أوقات الدوام الرسمي.


وأكدت انها ستستقبل ومنذ صباح غد الأربعاء، المواطنين المستفيدين من هذا القرار، وستعمل على التسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم وخلال دقائق من مراجعتها ودون أي اجراءات إضافية.


وفيما يلي برنامج عمل المحطات المتنقلة:






















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