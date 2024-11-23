الترخيص تنشر جدول عمل محطاتها المتنقلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن برنامج عمل محطاتها المتنقل ومواقعها، والعاملة قبل أو بعد أوقات الدوام الرسمي.
وأكدت انها ستستقبل ومنذ صباح غد الأربعاء، المواطنين المستفيدين من هذا القرار، وستعمل على التسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم وخلال دقائق من مراجعتها ودون أي اجراءات إضافية.
وفيما يلي برنامج عمل المحطات المتنقلة:
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