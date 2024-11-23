التربية تطلق قناتها على واتساب وتوسع منصاتها الرقمية



أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء قناة خاصة على تطبيق واتساب- WhatsApp، تتيح للمشتركين فيها التواصل والاطلاع على أخبار وإنجازات الوزارة والإعلانات المتعلقة بها.



وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن إستراتيجية الوزارة الرامية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور ومواكبة التطورات على صعيد منصات التواصل الإجتماعي في إطار التطور التقني المستمر لها، واستثمارها لأحدث التقنيات التكنولوجية، لمواكبة ثورة المعلومات والتسارع الرقمي العالمي، لتعزيز قنوات الاتصال والتواصل مع وسائل الإعلام والمجتمع.



وسبق أن أطلقت الوزارة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي " فيسبوك، انستغرام، لنكد ان، إكس، يوتيوب، ساوندكلاود".

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