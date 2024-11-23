التربية تطلق قناتها على واتساب وتوسع منصاتها الرقمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء قناة خاصة على تطبيق واتساب- WhatsApp، تتيح للمشتركين فيها التواصل والاطلاع على أخبار وإنجازات الوزارة والإعلانات المتعلقة بها.
وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن إستراتيجية الوزارة الرامية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور ومواكبة التطورات على صعيد منصات التواصل الإجتماعي في إطار التطور التقني المستمر لها، واستثمارها لأحدث التقنيات التكنولوجية، لمواكبة ثورة المعلومات والتسارع الرقمي العالمي، لتعزيز قنوات الاتصال والتواصل مع وسائل الإعلام والمجتمع.
وسبق أن أطلقت الوزارة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي " فيسبوك، انستغرام، لنكد ان، إكس، يوتيوب، ساوندكلاود".
MENAFN23112024000072011014ID1108917170
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.