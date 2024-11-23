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الأردن.. دعم مستمر للقضية الفلسطينية

11/23/2024 3:27:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. حسن الدعجة






المملكة الأردنية الهاشمية البلد الأبرز الذي حمل على عاتقه مسؤولية دعم الشعب الفلسطيني، خاصة في أوقات الأزمات التي تعصف بقطاع غزة. فمن خلال جهودها الدبلوماسية والإنسانية، لم تدخر المملكة وسعا في تقديم المساعدات المتنوعة، ما يعكس التزامها الراسخ بالقضية الفلسطينية ودورها الإقليمي المتميز في دعم صمود الفلسطينيين في وجه التحديات الإنسانية المتفاقمة.
فالقضية الفلسطينية تُعد جوهر ومرتكز السياسة الخارجية الأردنية، حيث تحظى بالأولوية في جميع المحافل الإقليمية والدولية. ويأتي استعراض هذه المساعدات الإنسانية الأردنية المقدمة إلى غزة تزامنا مع خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، الذي أكد فيه جلالة الملك عبدالله الثاني على الموقف الأردني الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية. هذا التزام يبرز كجزء من رؤية الأردن الشاملة لدعم الأشقاء الفلسطينيين سياسيا وإنسانيا، وتجسيدا لدور المملكة كحاضنة للقضية الفلسطينية.
في ظل التصعيدات الأخيرة التي شهدتها غزة، استجابت المملكة بشكل فوري وفعال لتلبية الاحتياجات الملحة لسكان القطاع. وقد كثفت جهودها الإنسانية والدبلوماسية على حد سواء، لتثبت مجددا أنها من أوائل الداعمين للشعب الفلسطيني. شكل الأردن نقطة محورية لتقديم الدعم الإنساني بالتنسيق مع العديد من الجهات الدولية والإقليمية، حيث تم تسيير 389 قافلة جوية عبر الطائرات الأردنية المحملة بالإمدادات الضرورية. كما أرسلت 118 قافلة برية عبر الحدود الأردنية الفلسطينية، وهو ما يعكس سرعة الاستجابة الأردنية وقدرتها على تنظيم العمليات الإغاثية حتى في أصعب الظروف.
لم تتوقف جهود الأردن عند إرسال القوافل فحسب، بل تجاوزتها لتشمل تقديم 65 ألف طن من المساعدات المتنوعة التي تضمنت المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والمياه، والوقود. هذه المساعدات الأساسية كانت بمثابة طوق نجاة لأهالي غزة الذين يعانون من الحصار الطويل والعدوان المتكرر. لم يكن هذا الدعم مقتصرا على الضروريات فقط، بل شمل أيضا دعم القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم من خلال توفير المعدات والمستلزمات الطبية الحديثة، مما مكن المستشفيات في غزة من مواصلة تقديم خدماتها تحت ضغط الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وفي خطوة إنسانية نوعية، قامت المستشفيات الأردنية العاملة في غزة بتركيب 130 طرفا صناعيا لمبتوري الأيدي والأرجل. هذه المبادرة الإنسانية لم تكن مجرد علاج طبي، بل مثلت استعادة جزء من كرامة المصابين وإعطائهم فرصة للعودة إلى حياتهم الطبيعية. يعكس هذا الدور التزام الأردن بدعم الفلسطينيين بشكل شامل، ليس فقط بتقديم المساعدات المادية، بل أيضا من خلال توفير الرعاية الصحية المتقدمة والمستدامة.
إلى جانب الجهود الطبية والإغاثية، ساهم الأردن بشكل كبير في دعم لوجستيات إيصال المساعدات، حيث تم تسيير 4000 شاحنة محملة بالمساعدات، ما يُظهر قدرة المملكة على تنسيق عمليات إغاثة واسعة النطاق رغم التحديات الميدانية. الأرقام التي زودنا بها الباشا الدكتور حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تؤكد عمق التخطيط والتنظيم في هذه الجهود، التي نُفذت بالتعاون مع أطراف دولية ومحلية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بسرعة وكفاءة.
كما أن هذه الجهود لم تكن بمعزل عن المواقف السياسية الأردنية الراسخة. فالأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، كان وما يزال صوتا قويا يدافع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية. المواقف الأردنية جاءت امتدادا لدورها التاريخي في حماية حقوق الفلسطينيين والدفاع عن قضاياهم أمام المجتمع الدولي. وعلاوة على ذلك، ساهم الأردن في ربط الجهود الإقليمية والدولية بدعم الشعب الفلسطيني، مما عزز مكانته كوسيط موثوق وشريك إستراتيجي في المنطقة.
الجهود الأردنية تجاه غزة تحمل أبعادا متعددة، فهي إنسانية وسياسية ودينية وأخلاقية في آن واحد. القيادة الأردنية، ممثلة بجلالة الملك، أوضحت من خلال هذه المبادرات أن دعم الفلسطينيين ليس خيارا، بل هو التزام أصيل يعكس أصالة المملكة وشعبها. الأردن لا يكتفي بتقديم المساعدات فقط، بل يعمل على تعزيز صمود الفلسطينيين، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، لمواجهة التحديات المتزايدة.
في خضم الأزمات المتعاقبة، يبرز الدور الأردني كمثال حي على المسؤولية الإقليمية والإنسانية. فالمساعدات التي تم تقديمها ليست مجرد أرقام أو كميات، بل هي انعكاس لعمق العلاقة التاريخية والأخوية بين الشعبين الأردني والفلسطيني. تلك العلاقة الممتدة تُظهر أن الأردن لن يتخلى عن دوره التاريخي كداعم حقيقي للقضية الفلسطينية. إن استمرار الأردن في هذه الجهود رغم التحديات يُعد رسالة واضحة بأن المملكة ستظل على العهد، تسعى دائما لنصرة الفلسطينيين ومساندتهم في جميع الظروف.
أخيرا، الأردن ليس مجرد جسر عبور للمساعدات أو وسيطا إنسانيا، بل هو شريك إستراتيجي للشعب الفلسطيني، يكرس جهوده لضمان استمرارية الدعم والتأييد في مختلف المجالات. عبر مبادراته الإنسانية ومواقفه السياسية الراسخة، يثبت الأردن أن دعمه لفلسطين ليس عابرا بل هو التزام دائم ينبع من واجب قومي وأخلاقي. ومع استمرار الأزمات وتفاقمها، يظل الأردن رمزا للعطاء والإخاء الإنساني، وسندا حقيقيا للفلسطينيين في تعزيز صمودهم، حاملا على عاتقه الدفاع عن قضيتهم في المحافل الدولية ودعمهم في مواجهة التحديات المتزايدة.

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