الأردن.. دعم مستمر للقضية الفلسطينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. حسن الدعجة
المملكة الأردنية الهاشمية البلد الأبرز الذي حمل على عاتقه مسؤولية دعم الشعب الفلسطيني، خاصة في أوقات الأزمات التي تعصف بقطاع غزة. فمن خلال جهودها الدبلوماسية والإنسانية، لم تدخر المملكة وسعا في تقديم المساعدات المتنوعة، ما يعكس التزامها الراسخ بالقضية الفلسطينية ودورها الإقليمي المتميز في دعم صمود الفلسطينيين في وجه التحديات الإنسانية المتفاقمة.
فالقضية الفلسطينية تُعد جوهر ومرتكز السياسة الخارجية الأردنية، حيث تحظى بالأولوية في جميع المحافل الإقليمية والدولية. ويأتي استعراض هذه المساعدات الإنسانية الأردنية المقدمة إلى غزة تزامنا مع خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، الذي أكد فيه جلالة الملك عبدالله الثاني على الموقف الأردني الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية. هذا التزام يبرز كجزء من رؤية الأردن الشاملة لدعم الأشقاء الفلسطينيين سياسيا وإنسانيا، وتجسيدا لدور المملكة كحاضنة للقضية الفلسطينية.
في ظل التصعيدات الأخيرة التي شهدتها غزة، استجابت المملكة بشكل فوري وفعال لتلبية الاحتياجات الملحة لسكان القطاع. وقد كثفت جهودها الإنسانية والدبلوماسية على حد سواء، لتثبت مجددا أنها من أوائل الداعمين للشعب الفلسطيني. شكل الأردن نقطة محورية لتقديم الدعم الإنساني بالتنسيق مع العديد من الجهات الدولية والإقليمية، حيث تم تسيير 389 قافلة جوية عبر الطائرات الأردنية المحملة بالإمدادات الضرورية. كما أرسلت 118 قافلة برية عبر الحدود الأردنية الفلسطينية، وهو ما يعكس سرعة الاستجابة الأردنية وقدرتها على تنظيم العمليات الإغاثية حتى في أصعب الظروف.
لم تتوقف جهود الأردن عند إرسال القوافل فحسب، بل تجاوزتها لتشمل تقديم 65 ألف طن من المساعدات المتنوعة التي تضمنت المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والمياه، والوقود. هذه المساعدات الأساسية كانت بمثابة طوق نجاة لأهالي غزة الذين يعانون من الحصار الطويل والعدوان المتكرر. لم يكن هذا الدعم مقتصرا على الضروريات فقط، بل شمل أيضا دعم القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم من خلال توفير المعدات والمستلزمات الطبية الحديثة، مما مكن المستشفيات في غزة من مواصلة تقديم خدماتها تحت ضغط الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وفي خطوة إنسانية نوعية، قامت المستشفيات الأردنية العاملة في غزة بتركيب 130 طرفا صناعيا لمبتوري الأيدي والأرجل. هذه المبادرة الإنسانية لم تكن مجرد علاج طبي، بل مثلت استعادة جزء من كرامة المصابين وإعطائهم فرصة للعودة إلى حياتهم الطبيعية. يعكس هذا الدور التزام الأردن بدعم الفلسطينيين بشكل شامل، ليس فقط بتقديم المساعدات المادية، بل أيضا من خلال توفير الرعاية الصحية المتقدمة والمستدامة.
إلى جانب الجهود الطبية والإغاثية، ساهم الأردن بشكل كبير في دعم لوجستيات إيصال المساعدات، حيث تم تسيير 4000 شاحنة محملة بالمساعدات، ما يُظهر قدرة المملكة على تنسيق عمليات إغاثة واسعة النطاق رغم التحديات الميدانية. الأرقام التي زودنا بها الباشا الدكتور حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تؤكد عمق التخطيط والتنظيم في هذه الجهود، التي نُفذت بالتعاون مع أطراف دولية ومحلية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بسرعة وكفاءة.
كما أن هذه الجهود لم تكن بمعزل عن المواقف السياسية الأردنية الراسخة. فالأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، كان وما يزال صوتا قويا يدافع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية. المواقف الأردنية جاءت امتدادا لدورها التاريخي في حماية حقوق الفلسطينيين والدفاع عن قضاياهم أمام المجتمع الدولي. وعلاوة على ذلك، ساهم الأردن في ربط الجهود الإقليمية والدولية بدعم الشعب الفلسطيني، مما عزز مكانته كوسيط موثوق وشريك إستراتيجي في المنطقة.
الجهود الأردنية تجاه غزة تحمل أبعادا متعددة، فهي إنسانية وسياسية ودينية وأخلاقية في آن واحد. القيادة الأردنية، ممثلة بجلالة الملك، أوضحت من خلال هذه المبادرات أن دعم الفلسطينيين ليس خيارا، بل هو التزام أصيل يعكس أصالة المملكة وشعبها. الأردن لا يكتفي بتقديم المساعدات فقط، بل يعمل على تعزيز صمود الفلسطينيين، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، لمواجهة التحديات المتزايدة.
في خضم الأزمات المتعاقبة، يبرز الدور الأردني كمثال حي على المسؤولية الإقليمية والإنسانية. فالمساعدات التي تم تقديمها ليست مجرد أرقام أو كميات، بل هي انعكاس لعمق العلاقة التاريخية والأخوية بين الشعبين الأردني والفلسطيني. تلك العلاقة الممتدة تُظهر أن الأردن لن يتخلى عن دوره التاريخي كداعم حقيقي للقضية الفلسطينية. إن استمرار الأردن في هذه الجهود رغم التحديات يُعد رسالة واضحة بأن المملكة ستظل على العهد، تسعى دائما لنصرة الفلسطينيين ومساندتهم في جميع الظروف.
أخيرا، الأردن ليس مجرد جسر عبور للمساعدات أو وسيطا إنسانيا، بل هو شريك إستراتيجي للشعب الفلسطيني، يكرس جهوده لضمان استمرارية الدعم والتأييد في مختلف المجالات. عبر مبادراته الإنسانية ومواقفه السياسية الراسخة، يثبت الأردن أن دعمه لفلسطين ليس عابرا بل هو التزام دائم ينبع من واجب قومي وأخلاقي. ومع استمرار الأزمات وتفاقمها، يظل الأردن رمزا للعطاء والإخاء الإنساني، وسندا حقيقيا للفلسطينيين في تعزيز صمودهم، حاملا على عاتقه الدفاع عن قضيتهم في المحافل الدولية ودعمهم في مواجهة التحديات المتزايدة.
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