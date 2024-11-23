غوتيريش يؤكد أهمية وجود شرق أوسط خال من الأسلحة النووية

أكد امين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية أهمية تحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.



وقال غوتيريش في كلمة بعث بها الى المؤتمر المنعقد في نيويورك إن "فكرة إنشاء مثل هذه المنطقة تعود إلى عقود من الزمن، ولكن مع احتدام الصراعات الإقليمية ووصول التوترات إلى نقطة الغليان، يصبح هذا الهدف أكثر إلحاحا يوما بعد يوم".



واضاف انه ومنذ أكثر من عام، تعيش غزة كابوسا متواصلا يهدد باجتياح المنطقة بأكملها، "ونحن جميعا منزعجون من التصعيد في لبنان"، مطالبا المجتمع الدولي بحشد قواه من أجل وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبدء عملية لا رجعة فيها نحو حل الدولتين.

وأضاف ان الأمن الحقيقي المستدام - في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم - يعتمد على الاستمرار في السعي لتحقيق أهدافنا المتعلقة بنزع السلاح".

وأشار الامين العام على أن ميثاق المستقبل الذي تم اعتماده في أيلول الماضي يتضمن التزاماً عالمياً جديداً بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، مؤكدا أنه من شأن إنشاء منطقة في الشرق الأوسط أن يمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف.

وقال "إن عمل هذا المؤتمر أمر بالغ الأهمية لبناء مستقبل أكثر سلاما لجميع الناس في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم. وأشكركم على تفانيكم المستمر في هذه المهمة الحيوية".