غوتيريش يؤكد أهمية وجود شرق أوسط خال من الأسلحة النووية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد امين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية أهمية تحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وقال غوتيريش في كلمة بعث بها الى المؤتمر المنعقد في نيويورك إن "فكرة إنشاء مثل هذه المنطقة تعود إلى عقود من الزمن، ولكن مع احتدام الصراعات الإقليمية ووصول التوترات إلى نقطة الغليان، يصبح هذا الهدف أكثر إلحاحا يوما بعد يوم".
واضاف انه ومنذ أكثر من عام، تعيش غزة كابوسا متواصلا يهدد باجتياح المنطقة بأكملها، "ونحن جميعا منزعجون من التصعيد في لبنان"، مطالبا المجتمع الدولي بحشد قواه من أجل وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبدء عملية لا رجعة فيها نحو حل الدولتين.
وأضاف ان الأمن الحقيقي المستدام - في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم - يعتمد على الاستمرار في السعي لتحقيق أهدافنا المتعلقة بنزع السلاح".
وأشار الامين العام على أن ميثاق المستقبل الذي تم اعتماده في أيلول الماضي يتضمن التزاماً عالمياً جديداً بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، مؤكدا أنه من شأن إنشاء منطقة في الشرق الأوسط أن يمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف.
وقال "إن عمل هذا المؤتمر أمر بالغ الأهمية لبناء مستقبل أكثر سلاما لجميع الناس في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم. وأشكركم على تفانيكم المستمر في هذه المهمة الحيوية".
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