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جلستان لمجلس الأمن اليوم بشأن الشرق الأوسط

11/23/2024 3:26:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يعقد مجلس الامن الدولي صباح اليوم الثلاثاء جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الشرق الاوسط تتبعها جلسة علنية بشأن ليبيا.


وبعد الظهر، يلتئم المجلس في جلسة مغلقة لمناقشة القرار الدولي 1701 الخاص بجنوب لبنان تتبعها جلسة مفتوحة بعنوان "الوضع في الشرق الاوسط".


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