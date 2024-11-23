جلستان لمجلس الأمن اليوم بشأن الشرق الأوسط

جلستان لمجلس الأمن اليوم بشأن الشرق الأوسط
التاريخ
11/23/2024 3:26:58 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعقد مجلس الامن الدولي صباح اليوم الثلاثاء جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الشرق الاوسط تتبعها جلسة علنية بشأن ليبيا.
وبعد الظهر، يلتئم المجلس في جلسة مغلقة لمناقشة القرار الدولي 1701 الخاص بجنوب لبنان تتبعها جلسة مفتوحة بعنوان "الوضع في الشرق الاوسط".
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