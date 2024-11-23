الجمعية العامة تعتمد 6 مشروعات لتعزيز تعاون الأمم المتحدة مع المنظمات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتمدت الجمعية العامة، الليلة الماضية، ستة مشروعات قرارات تؤكد ضرورة استمرار التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأخرى.
ووفقا لتقرير الأمين العام، الذي يسلط الضوء على التقدم المحرز في العامين الماضيين، يعد هذا التعاون أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وبعد إجراء تصويت مسجل على بند واحد فقط، اعتمدت الجمعية خمسة قرارات بتوافق الآراء.
والقرارات المعتمدة هي: تعاون الأمم المتحدة مع منظمة التعاون الإسلامي، تعاون الامم المتحدة مع منظمة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، تعاون الأمم المتحدة مع جامعة الدول العربية، تعاون الأمم المتحدة مع النظام الاقتصادي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتعاون الأمم المتحدة مع اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
واعتمدت الجمعية قرار بشأن تعاون الأمم المتحدة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث كانت صوت عليه وتم اعتماده بأغلبية 67 صوتًا مقابل ثمانية أصوات ضد وهي (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبابوا غينيا الجديدة وبولندا وجمهورية مولدوفا ورومانيا وأوكرانيا) وامتناع 69 عضوًا عن التصويت.
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