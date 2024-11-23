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الجمعية العامة تعتمد 6 مشروعات لتعزيز تعاون الأمم المتحدة مع المنظمات

11/23/2024 3:26:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اعتمدت الجمعية العامة، الليلة الماضية، ستة مشروعات قرارات تؤكد ضرورة استمرار التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأخرى.


ووفقا لتقرير الأمين العام، الذي يسلط الضوء على التقدم المحرز في العامين الماضيين، يعد هذا التعاون أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وبعد إجراء تصويت مسجل على بند واحد فقط، اعتمدت الجمعية خمسة قرارات بتوافق الآراء.


والقرارات المعتمدة هي: تعاون الأمم المتحدة مع منظمة التعاون الإسلامي، تعاون الامم المتحدة مع منظمة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، تعاون الأمم المتحدة مع جامعة الدول العربية، تعاون الأمم المتحدة مع النظام الاقتصادي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتعاون الأمم المتحدة مع اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.


واعتمدت الجمعية قرار بشأن تعاون الأمم المتحدة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث كانت صوت عليه وتم اعتماده بأغلبية 67 صوتًا مقابل ثمانية أصوات ضد وهي (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبابوا غينيا الجديدة وبولندا وجمهورية مولدوفا ورومانيا وأوكرانيا) وامتناع 69 عضوًا عن التصويت.


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