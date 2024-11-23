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أميركا تفرض عقوبات على قيادات من حماس

11/23/2024 3:26:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 6 قادة كبار في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


وأوضحت مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف قيادات، منهم باسم نعيم وغازي حمد المسؤولان الكبيران في الحركة.

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