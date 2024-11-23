أميركا تفرض عقوبات على قيادات من حماس

أميركا تفرض عقوبات على قيادات من حماس
التاريخ
11/23/2024 3:26:55 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 6 قادة كبار في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأوضحت مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة أن العقوبات
تستهدف قيادات، منهم باسم نعيم وغازي حمد المسؤولان الكبيران في الحركة.
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