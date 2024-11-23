اليونيفيل تعلن إصابة 4 من جنودها جنوبي لبنان

اليونيفيل تعلن إصابة 4 من جنودها جنوبي لبنان
التاريخ
11/23/2024 3:26:53 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت
قوات الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) إن 4 من
جنودها أصيبوا في استهداف لقواتها ومنشآتها في 3 وقائع منفصلة جنوبي لبنان
اليوم.
وأوضحت اليونيفيل أن 4 جنود غانيين أصيبوا جراء استهداف قاعدتهم بصاروخ أطلقته على الأرجح جهات غير حكومية داخل لبنان.
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