اليونيفيل تعلن إصابة 4 من جنودها جنوبي لبنان



قالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) إن 4 من جنودها أصيبوا في استهداف لقواتها ومنشآتها في 3 وقائع منفصلة جنوبي لبنان اليوم.



وأوضحت اليونيفيل أن 4 جنود غانيين أصيبوا جراء استهداف قاعدتهم بصاروخ أطلقته على الأرجح جهات غير حكومية داخل لبنان.