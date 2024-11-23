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اليونيفيل تعلن إصابة 4 من جنودها جنوبي لبنان

11/23/2024 3:26:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


قالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) إن 4 من جنودها أصيبوا في استهداف لقواتها ومنشآتها في 3 وقائع منفصلة جنوبي لبنان اليوم.


وأوضحت اليونيفيل أن 4 جنود غانيين أصيبوا جراء استهداف قاعدتهم بصاروخ أطلقته على الأرجح جهات غير حكومية داخل لبنان.

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