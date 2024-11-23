حزب الله يحصي خسائر جيش الاحتلال في جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله اليوم الثلاثاء عن حصيلة لخسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية للاحتلال في جنوب لبنان، على النحو التالي:
-مقتل أكثر من 110 وجرح أكثر من 1050 من ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عمليته البرية جنوبي لبنان.
- أكثر من 18 قتيلا و32 جريحا من جيش الاحتلال منذ بدء المرحلة الثانية من عمليته البرية.
- نفذنا أكثر من 350 عملية ضد الاحتلال في جنوب لبنان.
- دمرنا منذ بدء عملية الاحتلال البرية 48 دبابة ميركافا و9 جرافات عسكرية ومدرعتين و8 مسيرات.
جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب للمرة الثانية بشكل جزئي من النقاط التي تقدم إليها شرقي بلدة الخيام وجنوبها.
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