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حزب الله يحصي خسائر جيش الاحتلال في جنوب لبنان

11/23/2024 3:26:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن حزب الله اليوم الثلاثاء عن حصيلة لخسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية للاحتلال في جنوب لبنان، على النحو التالي:

-مقتل أكثر من 110 وجرح أكثر من 1050 من ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عمليته البرية جنوبي لبنان.

- أكثر من 18 قتيلا و32 جريحا من جيش الاحتلال منذ بدء المرحلة الثانية من عمليته البرية.


- نفذنا أكثر من 350 عملية ضد الاحتلال في جنوب لبنان.


- دمرنا منذ بدء عملية الاحتلال البرية 48 دبابة ميركافا و9 جرافات عسكرية ومدرعتين و8 مسيرات.


جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب للمرة الثانية بشكل جزئي من النقاط التي تقدم إليها شرقي بلدة الخيام وجنوبها.

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