واشنطن تعتزم تمرير قرار دولي ضد سيطرة الاحتلال على الضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
القدس المحتلة- كشفت صحيفة صهيونية، أمس، عن اعتزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يعارض فرض الكيان الصهيوني سيطرته على الضفة الغربية المحتلة.
صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلت عن مصدر أميركي مقرب من إدارة بايدن، لم تسمه، قوله إن "القرار سينص على أن وجود إسرائيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، ينتهك القانون الدولي".
وتابع المصدر: "يقوم مجلس الأمن القومي الأميركي حاليا بصياغة مشروع القرار"، دون تحديد تاريخ لتقديمه إلى مجلس الأمن.
ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من الولايات المتحدة أو الاحتلال بشأن وجود توجه أميركي بهذا الخصوص.
جدير بالذكر أن بايدن، سيستمر في مهامه حتى تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم 20 كانون الثاني (يناير) 2025.
وأشارت الصحيفة اليمينية الصهيونية إلى أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض.
ففي 23 كانون الأول (ديسمبر) 2016، امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام سلطة النقض "فيتو" ضد قرار يطالب الاحتلال بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأكد عدم شرعية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
وقالت الصحيفة: "اليوم يعمل العديد من مستشاري أوباما آنذاك أيضا في إدارة بايدن المنتهية ولايتها".
وذكر المسؤول الأميركي: "أعلم أن مثل هذا القرار يتخمر في مجلس الأمن القومي الأميركي".
وبحسب الصحيفة، فإن "إسرائيل ليست على دراية حاليا بمعلومات عن نية أميركية لتمرير قرار ضدها في مجلس الأمن، ولكن يُعتقد أن مثل هذا القرار سيأتي في نهاية المطاف".
ونقلت عن مسؤول صهيوني رفيع المستوى، لم تسمه، رده على سؤال بشأن ما إذا كانت لديه معلومات عن الخطوة الأميركية، قائلا: "ليس بعد".
وفي 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، قال وزير المالية الصهيوني اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء "عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة" على الضفة الغربية.
وتعهد سموتريتش، وهو وزير بوزارة الحرب، بأن يكون "2025 عام السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية حينها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش بسط السيادة الصهيونية على الضفة، حيث دعا في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى بسط السيادة على الضفة وقطاع غزة، وسط رفض وتنديد عربي.
وفي 19 تموز (يوليو) الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن "للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".-(وكالات)
MENAFN23112024000072011014ID1108917160