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واشنطن تعتزم تمرير قرار دولي ضد سيطرة الاحتلال على الضفة

11/23/2024 3:26:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



القدس المحتلة- كشفت صحيفة صهيونية، أمس، عن اعتزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يعارض فرض الكيان الصهيوني سيطرته على الضفة الغربية المحتلة.
صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلت عن مصدر أميركي مقرب من إدارة بايدن، لم تسمه، قوله إن "القرار سينص على أن وجود إسرائيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، ينتهك القانون الدولي".
وتابع المصدر: "يقوم مجلس الأمن القومي الأميركي حاليا بصياغة مشروع القرار"، دون تحديد تاريخ لتقديمه إلى مجلس الأمن.
ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من الولايات المتحدة أو الاحتلال بشأن وجود توجه أميركي بهذا الخصوص.
جدير بالذكر أن بايدن، سيستمر في مهامه حتى تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم 20 كانون الثاني (يناير) 2025.
وأشارت الصحيفة اليمينية الصهيونية إلى أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض.
ففي 23 كانون الأول (ديسمبر) 2016، امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام سلطة النقض "فيتو" ضد قرار يطالب الاحتلال بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأكد عدم شرعية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
وقالت الصحيفة: "اليوم يعمل العديد من مستشاري أوباما آنذاك أيضا في إدارة بايدن المنتهية ولايتها".
وذكر المسؤول الأميركي: "أعلم أن مثل هذا القرار يتخمر في مجلس الأمن القومي الأميركي".
وبحسب الصحيفة، فإن "إسرائيل ليست على دراية حاليا بمعلومات عن نية أميركية لتمرير قرار ضدها في مجلس الأمن، ولكن يُعتقد أن مثل هذا القرار سيأتي في نهاية المطاف".
ونقلت عن مسؤول صهيوني رفيع المستوى، لم تسمه، رده على سؤال بشأن ما إذا كانت لديه معلومات عن الخطوة الأميركية، قائلا: "ليس بعد".
وفي 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، قال وزير المالية الصهيوني اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء "عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة" على الضفة الغربية.
وتعهد سموتريتش، وهو وزير بوزارة الحرب، بأن يكون "2025 عام السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية حينها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش بسط السيادة الصهيونية على الضفة، حيث دعا في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى بسط السيادة على الضفة وقطاع غزة، وسط رفض وتنديد عربي.
وفي 19 تموز (يوليو) الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن "للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".-(وكالات)

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