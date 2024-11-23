لقاء وحيد في دوري أندية السيدات بكرة اليد اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تبدأ اعتبارا من اليوم، منافسات مرحلة الإياب لدوري أندية السيدات لكرة اليد للموسم الحالي 2024، وذلك من خلال المواجهة التي تجمع بين فريقي عمان والبتراء عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث ينتظر أن يسجل فريق عمان فوزا كببرا على منافسه فريق حرثا نظرا لفارق المستوى الكبير بين الفريقين، ووجود العديد من اللاعبات في صفوف فريق عمان، واللواتي يتمتعن بخبرات جيدة، وقادرات على تكرار نتيجة مرحلة الذهاب والتي انتهت 50-9.
وتقام يوم السبت البت المقبل مباراتين في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، حيث يلتقي فريقا كفرسوم واتحاد شباب السلط عند الساعة الواحدة ظهرا، ثم يلتقي فريقا حرثا والفجر عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وتبدو الفرصة مواتية أمام فريقي كفرسوم وحرثا لمواصلة التقدم.
ويتصدر فريق حرثا الترتيب العام للفرق، برصيد 10 نقاط حققها من خلال الفوز في كافة لقاءاته في مرحلة الذهاب، ولعل أبرزها وأثمنها الفوز على فريق عمان بنتيجة 24-19، وهو الفوز الذي منحه فرصة كبيرة باسترداد لقب الدوري الذي فقده في الموسمين الماضيين لحساب منافسه التقليدي فريق عمان، والذي يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 8 نقاط، يليه بالمركز الثالث فريق كفرسوم برصيد 6 نقاط، ثم فريق الفجر برصيد 4 نقاط، يليه فريق اتحاد شباب السلط برصيد نقطتين، وأخيرا فريق البتراء الذي يقبع بالمركز السادس والأخير برصيد خال من النقاط.
وتقام مباريات دوري أندية السيدات من مرحلتين الذهاب والإياب، والفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط في ختام الدوري يتوج باللقب، في الوقت الذي خصص فيه الاتحاد جوائز مالية للفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى.
من ناحية أخرى ما يزال اتحاد اللعبة ينتظر موافقة الفرق على المشاركة في بطولة كأس الأردن للسيدات، والتي اعتاد الاتحاد على اقامتها سنويا بمشاركة الأندية المنتسبة للاتحاد، وتقام عادة وفق نظام خروج المغلوب من أول مرة.
وينتظر أن يحدد الاتحاد موقفه النهائي من اقامة هذه البطولة من عدمها في غضون الأيام القليلة المقبلة، كون هناك عدة فرق أبدت عدم رغبتها بالمشاركة.
MENAFN23112024000072011014ID1108917159
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.