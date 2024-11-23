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لقاء وحيد في دوري أندية السيدات بكرة اليد اليوم

11/23/2024 3:26:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تبدأ اعتبارا من اليوم، منافسات مرحلة الإياب لدوري أندية السيدات لكرة اليد للموسم الحالي 2024، وذلك من خلال المواجهة التي تجمع بين فريقي عمان والبتراء عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث ينتظر أن يسجل فريق عمان فوزا كببرا على منافسه فريق حرثا نظرا لفارق المستوى الكبير بين الفريقين، ووجود العديد من اللاعبات في صفوف فريق عمان، واللواتي يتمتعن بخبرات جيدة، وقادرات على تكرار نتيجة مرحلة الذهاب والتي انتهت 50-9.
وتقام يوم السبت البت المقبل مباراتين في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، حيث يلتقي فريقا كفرسوم واتحاد شباب السلط عند الساعة الواحدة ظهرا، ثم يلتقي فريقا حرثا والفجر عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وتبدو الفرصة مواتية أمام فريقي كفرسوم وحرثا لمواصلة التقدم.
ويتصدر فريق حرثا الترتيب العام للفرق، برصيد 10 نقاط حققها من خلال الفوز في كافة لقاءاته في مرحلة الذهاب، ولعل أبرزها وأثمنها الفوز على فريق عمان بنتيجة 24-19، وهو الفوز الذي منحه فرصة كبيرة باسترداد لقب الدوري الذي فقده في الموسمين الماضيين لحساب منافسه التقليدي فريق عمان، والذي يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 8 نقاط، يليه بالمركز الثالث فريق كفرسوم برصيد 6 نقاط، ثم فريق الفجر برصيد 4 نقاط، يليه فريق اتحاد شباب السلط برصيد نقطتين، وأخيرا فريق البتراء الذي يقبع بالمركز السادس والأخير برصيد خال من النقاط.
وتقام مباريات دوري أندية السيدات من مرحلتين الذهاب والإياب، والفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط في ختام الدوري يتوج باللقب، في الوقت الذي خصص فيه الاتحاد جوائز مالية للفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى.
من ناحية أخرى ما يزال اتحاد اللعبة ينتظر موافقة الفرق على المشاركة في بطولة كأس الأردن للسيدات، والتي اعتاد الاتحاد على اقامتها سنويا بمشاركة الأندية المنتسبة للاتحاد، وتقام عادة وفق نظام خروج المغلوب من أول مرة.
وينتظر أن يحدد الاتحاد موقفه النهائي من اقامة هذه البطولة من عدمها في غضون الأيام القليلة المقبلة، كون هناك عدة فرق أبدت عدم رغبتها بالمشاركة.

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