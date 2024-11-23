عطاري ينال لقب بطولة السعودية اوتو كروس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - حقق المتسابق مصطفى عطاري أول من أمس، المركز الأول على متن سيارة ميتسوبيشي كولت في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية "اوتو كروس"، و"تايم اتاك"، وحقق المركز الأول في فئة "جي 7" ، وشارك في السباق نحو 56 متسابقا. ومثل عطاري المشاركة الأردنية، إضافة إلى مشاركين من السعودية وقطر.
وحقق عطاري المركز الأول في الترتيب العام بعد 3 جولات ولقب بطولة السعودية "اوتوكروس"، وحقق المركز الثاني في الترتيب العام من بطولة السعودية "تايم اتاك" بعد 3 جولات.
ونال المركز الأول في الجولة الأولى من بطولة السعودية "اوتو كروس"، وجاء في المركز الثاني في الجولة الثانية، والمركز الأول في الجولة الثالثة، ونال المركز الثاني في الجولة الأولى من بطولة السعودية "تايم اتاك" والمركز الثالث في الجولة الثانية والمركز الأول في الجولة الثالثة.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد السعودي الترتيب العام لبطولة السعودية بعد رالي القصيم _ تويوتا الجولة الثالثة من بطولة_السعودية_تويوتا للراليات، حيث يحتل الدراج الأردني عبد الله أبو عيشة المركز الثالث، في فئة الدراجات النارية برصيد 11 نقطة.
وقال المتسابق مصطفى عطاري لـ"الغد": الحمد لله، حققت لقب بطولة السعودية "اوتو كروس"، بعد إحرازي المركز الأول في الجولة الثالثة التي أقيمت في مدينة الإحساء السعودية قبل أيام، المنافسة كانت قوية في الجولة الأخيرة، التي شارك فيها أكثر من 65 متسابقا من مختلف الدول العربية، وأود أن أتوجه بالشكر للأردنية لرياضة السيارات التي وقفت إلى جانبي بشكل كبير، لأتمكن من المشاركة في جولات البطولتين "اوتو كروس" و"تايم اتاك"، إضافة إلى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، حيث كان له دور كبير في مشاركتي في البطولتين، وأيضا أود هنا، التوجه بالشكر إلى الجمعهور وأهلي وفريقي والداعمين والإعلاميين، على اهتمامهم الكبير، ما أدى إلى إحرازي نتائج مميزة في السعودية".
وأضاف: "نحن نملك خبرات أردنية كبيرة، وأصبح المتسابق الأردني منافسا قويا في بطولات السعودية، وأصبحت عنده إمكانيات لتجهيز سيارة السباق، بالشكل المطلوب، وأصبحت لديه الخبرة الكافية، الآن والمتسابق السعودي، ندا للمتسابقين العرب في بطولات السرعة، والهضبات، أشعر بالفخر بالوقوف على منصة التتويج، ورفع علم الأردن عاليا في الأحداث المهمة، وأتطلع إلى مزيد من النتائج في بطولات مستقبلية، وخلال العام الحالي، حققت نتائج جيدة في بطولة الأردن لسباقات السرعة وسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان".
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