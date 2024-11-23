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عطاري ينال لقب بطولة السعودية اوتو كروس

11/23/2024 3:26:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - حقق المتسابق مصطفى عطاري أول من أمس، المركز الأول على متن سيارة ميتسوبيشي كولت في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية "اوتو كروس"، و"تايم اتاك"، وحقق المركز الأول في فئة "جي 7" ، وشارك في السباق نحو 56 متسابقا. ومثل عطاري المشاركة الأردنية، إضافة إلى مشاركين من السعودية وقطر.
وحقق عطاري المركز الأول في الترتيب العام بعد 3 جولات ولقب بطولة السعودية "اوتوكروس"، وحقق المركز الثاني في الترتيب العام من بطولة السعودية "تايم اتاك" بعد 3 جولات.
ونال المركز الأول في الجولة الأولى من بطولة السعودية "اوتو كروس"، وجاء في المركز الثاني في الجولة الثانية، والمركز الأول في الجولة الثالثة، ونال المركز الثاني في الجولة الأولى من بطولة السعودية "تايم اتاك" والمركز الثالث في الجولة الثانية والمركز الأول في الجولة الثالثة.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد السعودي الترتيب العام لبطولة السعودية بعد رالي القصيم _ تويوتا الجولة الثالثة من بطولة_السعودية_تويوتا للراليات، حيث يحتل الدراج الأردني عبد الله أبو عيشة المركز الثالث، في فئة الدراجات النارية برصيد 11 نقطة.
وقال المتسابق مصطفى عطاري لـ"الغد": الحمد لله، حققت لقب بطولة السعودية "اوتو كروس"، بعد إحرازي المركز الأول في الجولة الثالثة التي أقيمت في مدينة الإحساء السعودية قبل أيام، المنافسة كانت قوية في الجولة الأخيرة، التي شارك فيها أكثر من 65 متسابقا من مختلف الدول العربية، وأود أن أتوجه بالشكر للأردنية لرياضة السيارات التي وقفت إلى جانبي بشكل كبير، لأتمكن من المشاركة في جولات البطولتين "اوتو كروس" و"تايم اتاك"، إضافة إلى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، حيث كان له دور كبير في مشاركتي في البطولتين، وأيضا أود هنا، التوجه بالشكر إلى الجمعهور وأهلي وفريقي والداعمين والإعلاميين، على اهتمامهم الكبير، ما أدى إلى إحرازي نتائج مميزة في السعودية".
وأضاف: "نحن نملك خبرات أردنية كبيرة، وأصبح المتسابق الأردني منافسا قويا في بطولات السعودية، وأصبحت عنده إمكانيات لتجهيز سيارة السباق، بالشكل المطلوب، وأصبحت لديه الخبرة الكافية، الآن والمتسابق السعودي، ندا للمتسابقين العرب في بطولات السرعة، والهضبات، أشعر بالفخر بالوقوف على منصة التتويج، ورفع علم الأردن عاليا في الأحداث المهمة، وأتطلع إلى مزيد من النتائج في بطولات مستقبلية، وخلال العام الحالي، حققت نتائج جيدة في بطولة الأردن لسباقات السرعة وسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان".

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