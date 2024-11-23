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الوحدات يبحث عن تأكيد سيطرته.. والسلط يحلم باللقب الأول

11/23/2024 3:26:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يتسابق فريقا السلط والوحدات نحو الصعود على منصة التتويج ببطولة درع الاتحاد بنسختها السابعة والثلاثين، وذلك عندما يلتقيان الليلة في المباراة النهائية للمسابقة، التي يحتضنها ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، عند الساعة السابعة مساء.
ويبحث فريق الوحدات عن تأكيد سيطرته ببطولة درع الاتحاد، بعد أن حقق اللقب في 10 مناسبات سابقة كأكثر الفرق تتويجا لها، فيما يصل السلط للمشهد الختامي للمرة الأولى في تاريخه، بعد مشوار مثير في البطولة استحق عليه بلوغ النهائي.
وكان الوحدات قد تخطى الصريح في نصف نهائي البطولة بأربعة أهداف لهدفين، بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات، وتعادل وخسارة، فيما بلغ السلط النهائي عقب تخطيه الحسين إربد بفارق الركلات الترجيحية 7-6 بعد التعادل بهدفين لمثلهما، فيما تأهل للأدوار الإقصائية عقب تواجده بالمركز الثاني من المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، من فوز وحيد و4 تعادلات.
وتنص تعليمات المباراة النهائية وبطولة درع اتحاد الكرة بشكل عام، على عدم اللجوء لشوطين إضافيين في حال نهاية الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل، والذهاب لركلات الترجيح بشكل مباشر.
طموح مشترك
يراود الفريقين الصعود على منصة التتويج والظفر بأول ألقاب الموسم الجديد، في البطولة التي تعد تنشيطية وتقام خلال فترات التوقف الدولية، في ظل غياب لاعبي المنتخبات الوطنية.
ومر الفريقان بظروف مختلفة في الموسم الحالي، حيث عانى السلط من تذبذب المستوى، ويحتل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط من 8 مباريات، فيما يقدم الوحدات موسما جيدا ويتصدر مجموعته بدوري أبطال آسيا 2، ويتواجد بالمركز الثالث بدوري المحترفين برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، علما بأن مواجهتهما ببطولة الدوري كانت في الجولة الرابعة، وتم تأجيلها لنهاية مرحلة الذهاب لمشاركة الوحدات في آسيا.
تفوق تاريخي لـ"الأخضر"
وتعد مواجهة اليوم الثالثة بين الفريقين ضمن بطولة درع اتحاد الكرة، حيث التقيا في مناسبتين من قبل، حقق من خلالها "الأخضر" نتيجة الفوز.
وتواجه الطرفان للمرة الأولى بدرع الاتحاد في العام 2020 ضمن دور المجموعات، وحقق الوحدات وقتها الفوز بهدفين دون رد، قبل أن يلتقيا العام الماضي ضمن منافسات المسابقة التي أقيمت بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وعلى صعيد جميع المواجهات الرسمية المباشرة بينهما أيضا، تميل الكفة لصالح الوحدات، إذ نجح في تحقيق نتيجة الفوز 5 مرات، مقابل فوز السلط مرتين، وحضور نتيجة التعادل في 3 مناسبات.
خيارات فنية
وتبدو الخيارات الفنية مكشوفة للطرفين في ظل بروز مكامن القوة عند كل فريق بصورة واضحة، حيث لم يتأثر الوحدات بغياب 5 لاعبين من صفوفه نتيجة التحاقهم بصفوق المنتخب الوطني، في ظل وصوله للمشهد الختامي.
ويعول المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي في تشكيلته الأساسية على كل من أحمد عرباش، فراس شلباية، دانيال عفانة، عرفات الحاج، مصطفى كمال، محمود شوكت، مروان إفلاح، محمد موالي، صالح راتب، أوسينو سيزار وبهاء فيصل.
وبدوره، يجد السلط نفسه أمام فرصة تاريخية لحصد أول لقب له ببطولات المحترفين، من خلال التركيز في 90 دقيقة والخروج بنتيجة. ويعتمد المدير الفني لفريق السلط هيثم الشبول في خياراته الأساسية على كل من سيف أبو هزيم، محيسن أبو جبلة، محمد زريقات، جاي أوليفيرا، ماهر الشحري، يزن عبد العال، منير آيت الهادي، حمد البلاونة، أحمد العيساوي، محمد غانم وإبراهيم الجوابرة.
ومن المتوقع أن يغيب عن السلط هداف الفريق محمد عبد المطلب "بوجبا" بسبب وجود بند شفوي بين الوحدات والسلط عند إعارة اللاعب من "الأخضر" بداية الموسم الحالي، مع وجود إمكانية لمشاركته في ظل قانونية الأمر.
عرفة يدير القمة
أعلن اتحاد الكرة، أمس، عن الطاقم التحكيمي لمواجهة النهائي، التي سيقودها الحكم محمد عرفة.
ويعاونه في المهمة كل من المساعد الأول أحمد الرويلي، والمساعد الثاني صابرين العبادي، والحكم الرابع مروان السماعيل، فيما وضع الاتحاد الحكم محمد محرم حكما إضافيا. وتعد العبادي أول سيدة أردنية تتواجد في إدارة مباراة نهائية ضمن بطولات أندية المحترفين.

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