الوحدات يبحث عن تأكيد سيطرته.. والسلط يحلم باللقب الأول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يتسابق فريقا السلط والوحدات نحو الصعود على منصة التتويج ببطولة درع الاتحاد بنسختها السابعة والثلاثين، وذلك عندما يلتقيان الليلة في المباراة النهائية للمسابقة، التي يحتضنها ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، عند الساعة السابعة مساء.
ويبحث فريق الوحدات عن تأكيد سيطرته ببطولة درع الاتحاد، بعد أن حقق اللقب في 10 مناسبات سابقة كأكثر الفرق تتويجا لها، فيما يصل السلط للمشهد الختامي للمرة الأولى في تاريخه، بعد مشوار مثير في البطولة استحق عليه بلوغ النهائي.
وكان الوحدات قد تخطى الصريح في نصف نهائي البطولة بأربعة أهداف لهدفين، بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات، وتعادل وخسارة، فيما بلغ السلط النهائي عقب تخطيه الحسين إربد بفارق الركلات الترجيحية 7-6 بعد التعادل بهدفين لمثلهما، فيما تأهل للأدوار الإقصائية عقب تواجده بالمركز الثاني من المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، من فوز وحيد و4 تعادلات.
وتنص تعليمات المباراة النهائية وبطولة درع اتحاد الكرة بشكل عام، على عدم اللجوء لشوطين إضافيين في حال نهاية الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل، والذهاب لركلات الترجيح بشكل مباشر.
طموح مشترك
يراود الفريقين الصعود على منصة التتويج والظفر بأول ألقاب الموسم الجديد، في البطولة التي تعد تنشيطية وتقام خلال فترات التوقف الدولية، في ظل غياب لاعبي المنتخبات الوطنية.
ومر الفريقان بظروف مختلفة في الموسم الحالي، حيث عانى السلط من تذبذب المستوى، ويحتل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط من 8 مباريات، فيما يقدم الوحدات موسما جيدا ويتصدر مجموعته بدوري أبطال آسيا 2، ويتواجد بالمركز الثالث بدوري المحترفين برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، علما بأن مواجهتهما ببطولة الدوري كانت في الجولة الرابعة، وتم تأجيلها لنهاية مرحلة الذهاب لمشاركة الوحدات في آسيا.
تفوق تاريخي لـ"الأخضر"
وتعد مواجهة اليوم الثالثة بين الفريقين ضمن بطولة درع اتحاد الكرة، حيث التقيا في مناسبتين من قبل، حقق من خلالها "الأخضر" نتيجة الفوز.
وتواجه الطرفان للمرة الأولى بدرع الاتحاد في العام 2020 ضمن دور المجموعات، وحقق الوحدات وقتها الفوز بهدفين دون رد، قبل أن يلتقيا العام الماضي ضمن منافسات المسابقة التي أقيمت بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وعلى صعيد جميع المواجهات الرسمية المباشرة بينهما أيضا، تميل الكفة لصالح الوحدات، إذ نجح في تحقيق نتيجة الفوز 5 مرات، مقابل فوز السلط مرتين، وحضور نتيجة التعادل في 3 مناسبات.
خيارات فنية
وتبدو الخيارات الفنية مكشوفة للطرفين في ظل بروز مكامن القوة عند كل فريق بصورة واضحة، حيث لم يتأثر الوحدات بغياب 5 لاعبين من صفوفه نتيجة التحاقهم بصفوق المنتخب الوطني، في ظل وصوله للمشهد الختامي.
ويعول المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي في تشكيلته الأساسية على كل من أحمد عرباش، فراس شلباية، دانيال عفانة، عرفات الحاج، مصطفى كمال، محمود شوكت، مروان إفلاح، محمد موالي، صالح راتب، أوسينو سيزار وبهاء فيصل.
وبدوره، يجد السلط نفسه أمام فرصة تاريخية لحصد أول لقب له ببطولات المحترفين، من خلال التركيز في 90 دقيقة والخروج بنتيجة. ويعتمد المدير الفني لفريق السلط هيثم الشبول في خياراته الأساسية على كل من سيف أبو هزيم، محيسن أبو جبلة، محمد زريقات، جاي أوليفيرا، ماهر الشحري، يزن عبد العال، منير آيت الهادي، حمد البلاونة، أحمد العيساوي، محمد غانم وإبراهيم الجوابرة.
ومن المتوقع أن يغيب عن السلط هداف الفريق محمد عبد المطلب "بوجبا" بسبب وجود بند شفوي بين الوحدات والسلط عند إعارة اللاعب من "الأخضر" بداية الموسم الحالي، مع وجود إمكانية لمشاركته في ظل قانونية الأمر.
عرفة يدير القمة
أعلن اتحاد الكرة، أمس، عن الطاقم التحكيمي لمواجهة النهائي، التي سيقودها الحكم محمد عرفة.
ويعاونه في المهمة كل من المساعد الأول أحمد الرويلي، والمساعد الثاني صابرين العبادي، والحكم الرابع مروان السماعيل، فيما وضع الاتحاد الحكم محمد محرم حكما إضافيا. وتعد العبادي أول سيدة أردنية تتواجد في إدارة مباراة نهائية ضمن بطولات أندية المحترفين.
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