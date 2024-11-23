Sunday, 24 November 2024 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكفاءات البشرية وعلاقات الأردن المميزة.. قراءة في خطاب العرش

11/23/2024 3:26:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








خطاب العرش يكشف دائماً عن منهاج عمل الدولة بجميع مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو عنوان المرحلة المقبلة، كما أنه يوثق مسيرة الحياة الديمقراطية في المملكة.
الأردن رغم محيطه الملتهب يبقى صامدا صمود الجبال وبإذن الله سيبقى بلد الأمن والأمان وهذه العناوين كانت جميعها حاضرة في خطاب العرش.
"هدفنا توفير الحياة الكريمة وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، وعلينا مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لإطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو خلال العقد القادم، الأردن لديه من كفاءات بشرية وعلاقات مع العالم كفيل بأن يكون رافعا للنمو"، هذا ما أشار له بشكل جلي وواضح جلالة الملك في خطاب العرش. فكيف للكفاءات البشرية وعلاقات الأردن مع العالم أن تكون كفيلة بأن تكون رافعة للنمو.
بالتأكيد، يمتلك الأردن مجموعة واسعة من الكفاءات البشرية المؤهلة في مجالات متعددة مثل التعليم والتكنولوجيا والطب وريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الأردن بموقع جغرافي متميز وعلاقات قوية مع دول العالم، وإذا تم استثمار هذه الكفاءات البشرية واستغلال العلاقات الدولية بشكل إستراتيجي، فإن ذلك يمكن أن يساهم بشكل كبير في رفع نسب النمو الاقتصادي.
أما ما يتعلق بالعلاقات المميزة مع الدول والتي ذكرها وأشار لها جلالة الملك في خطاب العرش تتجسد في عدد من الاتفاقيات التجارية التي وقعت خلال السنوات الماضية.
هذه الاتفاقيات تُعتبر من الأدوات الأساسية التي يمكن للأردن الاستفادة منها لتعزيز النمو الاقتصادي. من أهم هذه الاتفاقيات التي أبرمها الأردن مع دول ومجموعات اقتصادية كبرى، مثل:
1. اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي تتيح هذه الاتفاقية للأردن تصدير منتجاته إلى الأسواق الأميركية دون فرض رسوم جمركية، مما عزز ويعزز من حجم الصادرات ويحفز الصناعات المحلية، وهذه بحاجة إلى استثمارها بشكل أكبر من قبل القطاعات الصناعية المختلفة.
2. اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي تمنح الأردن فرصة الدخول إلى الأسواق الأوروبية مع تقديم تسهيلات معينة، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأوروبية. وهذه الاتفاقية بالذات لم تستثمر بشكلها الصحيح وأدت إلى عجز كبير في الميزان التجاري.
3. اتفاقيات التجارة مع الدول العربية (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) والتي ساهمت بشكل كبير في تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
4. اتفاقيات مع دول آسيا والتي تشمل اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة واتفاقيات اقتصادية مع الصين والهند، والتي ممكن أن تفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات الأردنية.
أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في زيادة في تصدير المنتجات الأردنية إلى أسواق أوسع، وجذب الاستثمار الأجنبي أيضا توفر بيئة مشجعة للمستثمرين من خلال ضمانات قانونية وتجارية.
هذه الاتفاقيات بشكل عام تساهم في تنويع الاقتصاد وتفتح المجال لتطوير قطاعات جديدة في الصناعة والتكنولوجيا والخدمات.
ومع ذلك، يجب على الأردن تعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية من خلال التركيز على الابتكار، وتحسين جودة المنتجات، وتطوير البنية التحتية لدعم الصادرات واستثمار العلاقات بشكل أكبر وإبرام اتفاقيات جديدة ومع دول أخرى.

MENAFN23112024000072011014ID1108917153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث