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الشارقة للكتاب: حبر يروي العالم!

11/23/2024 3:26:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








في ظل حروب دامية ومعاناة إنسانية لا تتوقف، وبلحظات يكتنفها الظلام، حيث تغرقنا التوجسات بشأن مستقبل مجهول؛ يأتي معرض الشارقة الدولي للكتاب ليغرس الأمل في نفوسنا من جديد، وينير دربنا في عتمة اليأس. فالثقافة في كل لحظة تظل مفتاحنا نحو عالم أفضل مشرع على أبواب المعرفة وحب الكلمة.
المعرض ليس مجرد حدث سنوي، انما بوابات كثيرة تعانق العالم، تحارب الجهل بالعلم، وتُبدد الظلام بالنور، وتُعيد صياغة الفكر الحر وثراء الكلمة لتكون أداة للإلهام والتغيير نحو الأفضل.
في كل عام، يتجلى سحر الإبداع في المعرض، حيث تتحول الزوايا إلى منصات تحتضن الثقافة، والأدب، والفن بكل تجلياته. وكأن الشارقة تهمس للعالم: نحن هنا، نبني جسورا من العلم والمعرفة، لنقترب أكثر من العوالم الأخرى ونمد يد الحوار بثراء الفكر.
نعم، في الشارقة، وتحت شعار "هكذا نبدأ"، تُرسم ملامح بدايات ثقافية لا تعرف النهاية. هنا، تتجدد الكلمة المكتوبة، تنتقل من جيل إلى آخر، تفتح الآفاق للقراءة واكتشاف عوالم جديدة. وفي هذا المشهد الثقافي، تتصدر الشارقة عالميا للمرة الرابعة على التوالي في بيع وشراء حقوق النشر، مؤكدة مكانتها كمنارة مضيئة للمعرفة والإبداع.
سنوات مضت منذ انطلاق المعرض، وسنوات قادمة تنير درب الإمارة في رحلتها لبناء الإنسان عبر العلم والمعرفة والأدب، بقيادة حاكمها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي يؤمن بأن الكتاب هو النبراس الذي يضيء طريق المستقبل المزدهر، والجسر الذي يعبر الشعوب والأمم نحو آفاق أرحب من التواصل وتبادل الأفكار، متجاوزا حدود الزمن.
"هذه الأمة ستظل بخير ما دامت الثقافة بخير"؛ هكذا يؤمن الشيخ القاسمي، الذي يرى في الكتاب سر تطور الأمم ونهضتها. ومن هذا الإيمان الراسخ، لم يدخر جهدا في دعم الثقافة بكل أشكالها، وفي رفع مكانة اللغة العربية، لتظل حاضرة وقوية ومؤثرة في كل أرجاء العالم.
في الدورة الثالثة والأربعين من المعرض، حلت المملكة المغربية ضيف شرف، حاملة إرثا ثقافيا عريقا أضاء أروقة الشارقة. وكما اعتدنا، تختار الإمارة في كل عام وطنا يقدر عظمة الثقافة كجسر يربط الشعوب.
في فضاءات الشارقة للكتاب، لا يدخل زائر إلا ويحمل شغفا بالبحث والقراءة، ولا يخطو خطوة إلا ويلتقي بالإبداع. تتعدد الفعاليات في المعرض ما يجعل الصغير والكبير يتمنيان لو أن ساعات اليوم تمتد لتتيح لهما فرصة أطول في استكشاف هذا التنوع الثقافي الهائل والانغماس في لقاء الحضارات.
لهذا العام؛ اختتمت فعاليات معرض الشارقة بدورته الـ43 بعد 12 يوما من الزخم الثقافي والفكري، في مشهد عكس شغف العالم بالمعرفة. استقطب الحدث 1.82 مليون زائر من أكثر من 200 جنسية، وبمشاركة أكثر من 2.500 ناشر وعارض من 108 دول، كان المعرض منصة تتجاوز الحدود الجغرافية، وتجمع العقول حول شغف واحد وهو: الكتاب.
من قال إننا أمة لا تقرأ؟ في " الشارقة للكتاب"، أثبت الواقع عكس ذلك تماما. حيث التنوع الكبير في قاعدة الزوار والاهتمام المشترك بين الجنسين بالمحتوى الفكري الذي يقدمه المعرض. أما الصغار وطلبة المدارس، فقصتهم مليئة بالشغف والفضول، والانغماس في مغامرات ثقافية تعزز الوعي وتنمي النضوج.
المعرض، شهد إطلاق أكثر من 1000 كتاب جديد، لتضاف هذه الأرقام إلى سجل إنجازات الشارقة الحضارية. واستقبل مليونا وثمانمائة ألف زائر، واستضاف أكثر من 2500 ناشر وعارض من مختلف أنحاء العالم، مؤكدا بذلك مكانته كمحفل عالمي للمعرفة والإبداع.
كنت محظوظة بالتواجد بهذه الدورة الاستثنائية من معرض الكتاب، وعدت هذا العام وأنا أحمل في ذاكرتي مشاهد لا تُنسى، صورا من الإبداع ستظل راسخة في عقلي وقلبي إلى الأبد. على أمل أن يتجدد اللقاء، بحب الكلمة المقروءة في الشارقة، تضيء دروب المعرفة، كما أضاءت في الماضي، وتستمر في فعلها بالحاضر، لتسير بشغف أكبر نحو المستقبل.

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