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طالبة تعتدي على معلمتها في إربد

11/23/2024 3:26:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تعرضت معلمة في احدى مدارس اربد للاعتداء من قبل طالبة، وفق مصدر أمني.


واشار المصدر إلى أن معلمة راجعت مستشفى الأميرة بسمة إثر اعتداء من إحدى الطالبات حيث احتصلت على تقرير طبي يفيد بوجود خدوش صغيرة ولم تتعرض للطعن، وبوشرت التحقيقات.


وفتحت وزارة التربية تحقيقا بالحادث تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الادارية بحق الطالبة.


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