طالبة تعتدي على معلمتها في إربد

طالبة تعتدي على معلمتها في إربد
التاريخ
11/23/2024 3:26:38 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعرضت معلمة في احدى مدارس اربد للاعتداء من قبل طالبة، وفق مصدر أمني.
واشار المصدر إلى أن معلمة راجعت مستشفى الأميرة بسمة إثر اعتداء من إحدى الطالبات حيث احتصلت على تقرير طبي يفيد بوجود خدوش صغيرة ولم تتعرض للطعن، وبوشرت التحقيقات.
وفتحت وزارة التربية تحقيقا بالحادث تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الادارية بحق الطالبة.
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