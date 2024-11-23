مياه المفرق: عدادات المياه الجديدة ليست رقمية

أكدت مديرة مشروع استبدال عدادات المياه في محافظة المفرق المهندسة فاتن الخريشا، أن العدادات الجديدة المنوي تركيبها ليست رقمية.



وقالت إن المشروع يهدف إلى تخفيض نسبة الفاقد من المياه والحد من هدرها وتوفيرها لغايات تحسين الضخ المائي للمشتركين في مناطق عمل المشروع في لواءي قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية.



وأوضحت الخريشا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مشروع استبدال عدادات المياه القديمة بأخرى ميكانيكية جديدة ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي، ويشمل محافظات المفرق وإربد وجرش وعجلون، مشيرة إلى أنه سيتم استبدال 30 ألف عداد في محافظة المفرق.



وأشارت إلى أن المشروع سيشمل مناطق المحافظة كافة، حيث يستثنى من عملية التبديل عدادات المياه المفصولة التي تم استبدالها حديثا.