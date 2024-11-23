مياه المفرق: عدادات المياه الجديدة ليست رقمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت مديرة مشروع استبدال عدادات المياه في محافظة المفرق المهندسة فاتن الخريشا، أن العدادات الجديدة المنوي تركيبها ليست رقمية.
وقالت إن المشروع يهدف إلى تخفيض نسبة الفاقد من المياه والحد من هدرها وتوفيرها لغايات تحسين الضخ المائي للمشتركين في مناطق عمل المشروع في لواءي قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية.
وأوضحت الخريشا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مشروع استبدال عدادات المياه القديمة بأخرى ميكانيكية جديدة ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي، ويشمل محافظات المفرق وإربد وجرش وعجلون، مشيرة إلى أنه سيتم استبدال 30 ألف عداد في محافظة المفرق.
وأشارت إلى أن المشروع سيشمل مناطق المحافظة كافة، حيث يستثنى من عملية التبديل عدادات المياه المفصولة التي تم استبدالها حديثا.
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