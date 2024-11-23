مؤشر البورصة ينخفض 0.02 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2422.48 نقطة، بانخفاض نسبته 0.02 %.
وبلغ حجم التداول
الإجمالي حوالي 3.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2.206 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و35 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.31 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.22 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.16 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التعليمية، الطاقة والمنافع، الصناعات الكيماوية 0.56 %، 0.48%،
0.38 %، 0.27 %، 0.23 %، 0.07 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الهندسية والإنشائية، العقارات، الخدمات الصحية، النقل، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التجارية، البنوك، الأغذية والمشروبات، الفنادق والسياحة، التأمين 6.25 %، 1.14 %، 1.08 %، 0.54 %، 0.54 %، 0.46 %، 0.31 %، 0.17 %، 0.10 %، 0.07 %، 0.03 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها، فهي الوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.65 %، الألبان الأردنية بنسبة 4.21 %، المتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 3.45 %، دار الغذاء بنسبة 2.78 %، واتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 2.50 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها، فهي الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 9.09 %، العربية لصناعة الألمنيوم/آرال بنسبة 7.37 %، فينيكس العربية القابضة بنسبة 6.67 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 6.25 %، والمتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.76 %.
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