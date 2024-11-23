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مؤشر البورصة ينخفض 0.02 %

11/23/2024 3:26:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2422.48 نقطة، بانخفاض نسبته 0.02 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2.206 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و35 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.31 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.22 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.16 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التعليمية، الطاقة والمنافع، الصناعات الكيماوية 0.56 %، 0.48%،
0.38 %، 0.27 %، 0.23 %، 0.07 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الهندسية والإنشائية، العقارات، الخدمات الصحية، النقل، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التجارية، البنوك، الأغذية والمشروبات، الفنادق والسياحة، التأمين 6.25 %، 1.14 %، 1.08 %، 0.54 %، 0.54 %، 0.46 %، 0.31 %، 0.17 %، 0.10 %، 0.07 %، 0.03 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها، فهي الوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.65 %، الألبان الأردنية بنسبة 4.21 %، المتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 3.45 %، دار الغذاء بنسبة 2.78 %، واتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 2.50 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها، فهي الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 9.09 %، العربية لصناعة الألمنيوم/آرال بنسبة 7.37 %، فينيكس العربية القابضة بنسبة 6.67 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 6.25 %، والمتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.76 %.

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