إعلان نتائج دراسة احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ومدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج دراسة التقديرات التأشيرية لاحتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة، في تمام الثالثة والنصف من عصر الثلاثاء في وزارة الاتصال الحكومي.
ويأتي المؤتمر لتسليط الضوء على جهود الحكومة في تنفيذ عمليات التنقيب في حقل الريشة، بهدف زيادة ورفع القدرات الإنتاجية للحقل، وإعلان نتائج دراسة التقديرات التأشيرية لاحتياطيات الغاز الطبيعي في الحقل ذاته.
ودعت وزارة الاتصال الصحفيين الراغبين بتغطية المؤتمر إلى الحضور قبل ربع ساعة، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.
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