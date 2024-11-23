Sunday, 24 November 2024 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلان نتائج دراسة احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة اليوم

11/23/2024 3:26:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يعقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ومدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج دراسة التقديرات التأشيرية لاحتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة، في تمام الثالثة والنصف من عصر الثلاثاء في وزارة الاتصال الحكومي.


ويأتي المؤتمر لتسليط الضوء على جهود الحكومة في تنفيذ عمليات التنقيب في حقل الريشة، بهدف زيادة ورفع القدرات الإنتاجية للحقل، وإعلان نتائج دراسة التقديرات التأشيرية لاحتياطيات الغاز الطبيعي في الحقل ذاته.


ودعت وزارة الاتصال الصحفيين الراغبين بتغطية المؤتمر إلى الحضور قبل ربع ساعة، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.


MENAFN23112024000072011014ID1108917147

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث