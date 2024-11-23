إعلان نتائج دراسة احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة اليوم

يعقد الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ومدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج دراسة التقديرات التأشيرية لاحتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة، في تمام الثالثة والنصف من عصر الثلاثاء في وزارة الاتصال الحكومي.



ويأتي المؤتمر لتسليط الضوء على جهود الحكومة في تنفيذ عمليات التنقيب في حقل الريشة، بهدف زيادة ورفع القدرات الإنتاجية للحقل، وإعلان نتائج دراسة التقديرات التأشيرية لاحتياطيات الغاز الطبيعي في الحقل ذاته.



ودعت وزارة الاتصال الصحفيين الراغبين بتغطية المؤتمر إلى الحضور قبل ربع ساعة، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.

