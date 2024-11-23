أورنج الأردن تمكن الطلاب من بدء رحلتهم المستدامة عبر رعاية مؤتمر نموذج الأمم المتحدة



يعزز مئات آلاف الطلاب حول العالم ارتباطهم بالقضايا الدولية ومبادئ الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة من خلال مؤتمر نموذج الأمم المتحدة(MUN) والقائم على محاكاة التجربة الحقيقية في مقر الأمم المتحدة وتعريف الطلاب بها.

في هذا السياق، أسهمت أورنج الأردن في تمكين مئات الطالبات والطلاب من والمدارس من الانضمام إلى هذه التجربة الثرية والفريدة من خلال رعاية 3 نسخ من مؤتمر نموذج الأمم المتحدة، عقدت في كل من جامعة الحسين التقنية، ومدرسة الأهلية، ومدرسة المطران فيما شهدت قرية أورنج في جامعة الحسين التقنية فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الذي انعقد في الجامعة.



وأعربت أورنج الأردن عن أهمية المؤتمر في تعزيز مهارات الطلاب في الحوار الفاعل والنقاشات الحوارية وتعزيز معرفتهم بأهم القضايا العالمية، ما يسهم في تمكين جيل جديد من الشابات والشباب القادرين على "قيادة المستقبل" بفاعلية.

ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر نموذج الأمم المتحدة هذا العام شهد مشاركة أكثر من 700 من طلاب الجامعات والمدارس في سلسلة من الأنشطة التفاعلية امتدت على مدار ثلاثة أيام.

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نبذة عن Orange الأردن

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم، حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة " قيادة المستقبل"، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ والبيئة.

يضم فريق أورنج الأردن أكثر من 1600 موظفة وموظف، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.1 مليون زبون في الأردن من خلال 301 معرضاً وموقعاً في جميع أنحاء المملكة.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).

توظف أورنج الأردن قيمها الرئيسية المتمثلة في الاهتمام، والتركيز على الزبائن، والمرونة، والتعاون، والشفافية، والتميز والتركيز على النتائج، لتسهم في تحقيق رؤية التمكين الرقمي.

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نبذة عنOrange

تعتبرOrange من أبرز رائدي مشغلي الاتصالات في العالم بحجم مبيعات يصل إلى 39.7 مليار يورو في 2023 وبعدد موظفين يصل إلى 128,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 30 أيلول / سبتمبر 2024، منهم 71,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 292 مليون زبون حتى 30 أيلول / سبتمبر 2024، منهم 253 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و 22مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. وتم تحديث هذه الأرقام في أعقاب إلغاء دمج بعض الأنشطة في إسبانيا بالتزامن مع إنشاء مجموعة MASORANGE. وتمتلك الشركة حضوراً جغرافياً في 26 بلداً في العالم (بما في ذلك الدول التي تشهد دمجاً للأنشطة والتي تم إلغاء دمج الأنشطة فيها).

تعتبر أورنج المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحت العلامة التجاريةOrange Business لخدمات الأعمال.

أطلقت المجموعة في شباط / فبراير2023 خطتها الاستراتيجية "قيادة المستقبل" القائمة على نموذج عمل جديد في الوقت الذي تتمحور فيه حول قيم المسؤولية والكفاءة، حيث توظف تميز الشبكات لتعزز المكانة الرائدة لأورنج في مجال جودة الخدمة.

Orange شركة مدرجة على بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ORA.

وللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: , وتطبيق أخبار Orange، أو متابعتنا على تويتر: @orangegrouppr. تُعد Orange وأي منتجات أو خدمات أخرى مضمنة في هذه المواد علامات تجارية لشركة Orange أو Orange Brand Services Limited.