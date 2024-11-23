أورنج الأردن تمكن الطلاب من بدء رحلتهم المستدامة عبر رعاية مؤتمر نموذج الأمم المتحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعزز مئات آلاف الطلاب حول العالم
ارتباطهم بالقضايا الدولية ومبادئ الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة من خلال
مؤتمر نموذج الأمم المتحدة(MUN) والقائم على محاكاة التجربة الحقيقية في مقر
الأمم المتحدة وتعريف الطلاب بها.
في هذا السياق، أسهمت أورنج الأردن في تمكين مئات
الطالبات والطلاب من الجامعات والمدارس من الانضمام إلى هذه التجربة الثرية
والفريدة من خلال رعاية 3 نسخ من مؤتمر نموذج الأمم المتحدة، عقدت في كل من جامعة
الحسين التقنية، ومدرسة الأهلية، ومدرسة المطران فيما شهدت قرية أورنج في جامعة
الحسين التقنية فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الذي انعقد في الجامعة.
وأعربت أورنج الأردن عن أهمية المؤتمر في تعزيز
مهارات الطلاب في الحوار الفاعل
والنقاشات الحوارية وتعزيز معرفتهم بأهم القضايا العالمية، ما يسهم في تمكين جيل
جديد من الشابات والشباب القادرين على "قيادة المستقبل" بفاعلية.
ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر نموذج الأمم المتحدة
هذا العام شهد مشاركة أكثر من 700 من طلاب الجامعات والمدارس في سلسلة من الأنشطة
التفاعلية امتدت على مدار ثلاثة أيام.
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نبذة
عن Orange الأردن
أورنج الأردن هي
إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول
العالم، حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة " قيادة
المستقبل"، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية
التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ
استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم
الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ والبيئة.
يضم فريق أورنج
الأردن أكثر من 1600 موظفة وموظف، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال
حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول
الحياة الذكية لما يقارب 4.1 مليون زبون في الأردن من خلال 301 معرضاً وموقعاً في
جميع أنحاء المملكة.
تتسم الحلول
الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد،
الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها
التجارية (Orange
Business).
توظف أورنج الأردن
قيمها الرئيسية المتمثلة في الاهتمام، والتركيز على الزبائن، والمرونة، والتعاون،
والشفافية، والتميز والتركيز على النتائج،
لتسهم في تحقيق رؤية التمكين الرقمي.
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نبذة عنOrange
تعتبرOrange من أبرز رائدي مشغلي الاتصالات في العالم بحجم
مبيعات يصل إلى 39.7 مليار يورو في 2023 وبعدد موظفين يصل إلى 128,000 موظف في جميع أنحاء العالم
حتى 30 أيلول / سبتمبر 2024، منهم 71,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 292 مليون زبون
حتى 30 أيلول / سبتمبر 2024، منهم 253 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و 22مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض
النطاق. وتم تحديث هذه الأرقام في أعقاب إلغاء دمج بعض الأنشطة في إسبانيا
بالتزامن مع إنشاء مجموعة MASORANGE. وتمتلك الشركة حضوراً جغرافياً في 26 بلداً في العالم (بما في
ذلك الدول التي تشهد دمجاً للأنشطة والتي تم إلغاء دمج الأنشطة فيها).
تعتبر أورنج المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحت العلامة التجاريةOrange
Business لخدمات الأعمال.
أطلقت
المجموعة في شباط / فبراير2023 خطتها الاستراتيجية "قيادة المستقبل" القائمة
على نموذج عمل جديد في الوقت الذي تتمحور فيه حول قيم المسؤولية والكفاءة، حيث
توظف تميز الشبكات لتعزز المكانة الرائدة لأورنج في مجال جودة الخدمة.
Orange شركة مدرجة على بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ORA.
وللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: , وتطبيق أخبار Orange، أو متابعتنا على تويتر: @orangegrouppr. تُعد Orange وأي منتجات أو خدمات أخرى مضمنة في هذه المواد علامات تجارية لشركة Orange أو Orange Brand Services Limited.
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