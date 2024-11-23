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لقاءات تجارية بين الأردن وكندا لتعزيز صادرات الأردن الغذائية

11/23/2024 3:26:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تبدأ جمعية المصدرين الأردنيين سلسلة لقاءات تجارية " عن بعد" بين مستوردين من كندا ومصدرين أردنيين في مجال التصنيع الغذائي، بالتعاون مع مركز تسهيل التجارة الكندي.

وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، تتضمن اللقاءات التي تستمر أسبوعين، عقد اجتماعات لمستوردين من كندا مع أكثر من 50 مصدرا أردنيا يمثلون قطاعات غذائية مختلفة.
وأكد رئيس الجمعية العين أحمد الخضري، أن تنظيم النشاط يأتي في إطار حرص الجمعية على فتح الأسواق أمام المنتجات الأردنية ورفع مستوى الصادرات والعمل على تشبيك الشركات الصناعية الأردنية مع نظرائها من مختلف دول العالم، مبينا أن السوق الكندية واعدة أمام المنتجات الأردنية في مختلف القطاعات الصناعية.

وبين أن اللقاءات تشكل فرصة مهمة لعرض واقع الصناعات الغذائية الأردنية والجودة العالية التي تتمتع بها، بالإضافة إلى تمكين المصدرين الأردنيين من الترويج والتسويق لمنتجاتهم.

كما أكد أن الصناعة الوطنية تمتلك فرصا كبيرة لدخول السوق الكندية بفضل جودتها العالية، فيما تملك المنتجات الكندية فرصا داخل أسواق المملكة في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

وأوضح أن الاتفاقية مهدت الطريق أمام الصناعة الأردنية ومكنتها من دخول السوق الكندية والمنافسة فيها بفعل جودتها وتطورها، ما جعل منتجاتها تتواجد على أرفف أسواقها التجارية، وتحقيق قصص نجاح لافتة.

يرتبط الأردن مع كندا باتفاقية تجارة حرة هي الأولى التي توقعها كندا مع دولة عربية، وقعت عام 2009 ودخلت حيز التنفيذ في 2012.

وثمن الخضري، دور مركز تسهيل التجارة الكندي في تنفيذ برامج بالتعاون مع الجمعية، لمساعدة الشركات الأردنية وسيدات الأعمال على دخول أسواق جديدة، لاسيما الكندية منها.

وأشار إلى أهمية الصادرات الصناعية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج والتوسع بالاستثمارات القائمة وتوفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب تعزيز احتياطي الأردن من العملات الأجنبية.

من جهته، قال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، إن تنظيم اللقاءات يأتي ضمن اتفاقية موقعة بين الجمعية ومركز تسهيل التجارة الكندي لتنفيذ برنامج المرأة في التجارة، حيث تم من خلال البرنامج تدريب 80 شركة صغيرة ومتوسطة من قطاع الصناعات الغذائية على مدى 3 سنوات.

وأكد أهمية النشاط بين مستوردين من كندا ومصدرين أردنيين، خصوصا وأن الجمعية تقوم بتنظيم المشاركة الأردنية في معرض سيال كندا، الذي يقام سنويا بمشاركة دولية واسعة.

كما أكد أن السوق الكندية مليئة بالفرص الواعدة أمام المنتجات الوطنية بفضل الجودة العالية التي تتمتع بها، في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا والتي تتيح تبادل السلع بين البلدين دون أية عوائق ورسوم جمركية.

ولفت إلى أن نشاطات الجمعية داخل السوق الكندية بدأت فور دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز النفاذ عام 2012، مؤكدا حرص الجمعية على مواصلة جهودها في تنظيم الأنشطة والمشاركة بالمعارض المختلفة لفتح المجال أمام الشركات الأردنية لدخول هذه السوق المهمة والواعدة.

وتسعى جمعية المصدرين الأردنيين التي تأسست عام 1988 إلى دعم تصدير منتجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ الأنشطة الهادفة لتنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الأعمال في مجالات التصدير، إضافة إلى ترويج المنتجات الأردنية في مختلف الأسواق العالمية والمشاركة في المعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.

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