مركز هيا الثقافي يحتفل بمسيرة متجدّدة من الإبداع والفنون في فعاليّة آفاق هيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تحت
رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم العلي، أقام مركز هيا الثقافي يوم الخميس
الموافق 14/11/2024، فعاليّة“آفاق هيا” احتفالًا بمسيرته الممتدة عبر ما يقارب
نصف قرن من نشر الثقافة والفنون بين أطفال ويافعي وعائلات الأردن. هدفت الفعاليّة،
التي حملت شعار“٤٨ عامًا من الإبداع والتمكين، وتستمرّ المسيرة” إلى الاحتفال بإنجازات
المركز المتواصلة، واستعراض خططه المستقبليّة الطموحة والرامية إلى تعزيز التنمية
الثقافيّة والاجتماعيّة في الأردن، والتوسّع في ما يقدّمه المركز من برامج وأنشطة
بالشراكة مع داعميه الحاليّين والمحتملين.
تخلّل الفعاليّة تقديم عروض فنية
وثقافية متنوعة؛ بدأت بسرد قصصي على خشبة المسرح من إخراج وتصميم الفنان نبيل
صوالحة، الذي استلم إدارة المركز في الفترة التأسيسيّة، وذلك بمشاركة مجموعة من الأطفال
الذين قدموا عروضًا تفاعليّة أبرزت مخرجات برامج المركز في مجالي الفنون المسرحيّة
والموسيقى. كما تضمنت الفعاليّة عروضًا حيّة للأكاديميات المختلفة التي يقدّمها
المركز، مما أتاح للحضور فرصة التعرّف عن قرب على البرامج المتخصّصة التي تستهدف الأطفال
والشباب، وتعمل على صقل المهارات اليافعة. وشاركت المكتبة المتنقلة في الفعالية، مقدّمة نبذة عن خدماتها وأنشطتها المتنوعة التي تهدف إلى منح أطفال المحافظات فرصًا متساوية، وتعزيز محبّة القراءة والمطالعة
لديهم، ونشر الوعي الفنّي في المجتمعات المحليّة.
ولقد
أعرب السيد جمال فريز، رئيس مجلس إدارة مركز هيا الثقافي، عن فخره بما حققه المركز
من إنجازات خلال مسيرته الطويلة قائلًا:“نحتفل اليوم بمسيرة حافلة بالإبداع والتمكين
الثقافي، وبرسالتنا المؤمنة بأهميّة تنشئة أجيال من الفنانين والقادة. ونحن على
أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتطور، نؤمن بأن شركاءنا الحاليّين والمستقبليّين هم
الأساس الذي سنبني عليه مسيرتنا القادمة، لضمان استمراريّة بصمتنا الثقافيّة
ودورنا في اكتشاف وتنمية المواهب والقدرات".
وأضاف
فريز:“هذه الفعالية ليست فقط احتفالًا بالإنجازات، بل هي فرصة حقيقيّة للتواصل مع
المانحين والشركاء، وجميع من يشاركنا رؤيتنا ويؤمن بأهميّة تنفيذ برامج تنمويّة
تساهم في تمكين الفئات الشابة، وتطوير مجتمعنا الأردني ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا".
استقطبت
الفعالية ما يزيد عن ٢٠٠ مشاركًا؛ من بينهم ممثلو الحكومة والهيئات المحلية، والمنظمات
غير الحكومية التي تعنى بالثقافة والتنمية، ومجموعة كبيرة من شركاء وداعمي المركز
الحاليّين والمحتملين، إلى جانب عدد من الناشطين في المجالات ذات الصلة. .
ولقد
جسّدت فعاليّة“آفاق هيا” التزام المركز بدوره الريادي في تنمية المجتمع الأردني
عبر الفنون والثقافة، وساهمت في تعزيز التفاعل والتشبيك بين الحضور، وفتح المجال
أمام شراكات جديدة تدعم رؤية المركز في المستقبل، مع التركيز على أهميّة تحقيق
تأثير مستدام يعزّز من قيم الإبداع والتمكين في الأجيال الشابة.
ويُشار إلى أن مركز هيا الثقافي
قد تأسس في العام 1976 كأول صرح ثقافي غير ربحيّ، يهدف لتطوير قدرات ومهارات
الأطفال في شتى النواحي الثقافية، والأكاديمية، والتعليمية، والإجتماعية، وتنمية
إبداعاتهم وصقل مواهبهم.
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