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مركز هيا الثقافي يحتفل بمسيرة متجدّدة من الإبداع والفنون في فعاليّة آفاق هيا

11/23/2024 3:26:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم العلي، أقام مركز هيا الثقافي يوم الخميس الموافق 14/11/2024، فعاليّة“آفاق هيا” احتفالًا بمسيرته الممتدة عبر ما يقارب نصف قرن من نشر الثقافة والفنون بين أطفال ويافعي وعائلات الأردن. هدفت الفعاليّة، التي حملت شعار“٤٨ عامًا من الإبداع والتمكين، وتستمرّ المسيرة” إلى الاحتفال بإنجازات المركز المتواصلة، واستعراض خططه المستقبليّة الطموحة والرامية إلى تعزيز التنمية الثقافيّة والاجتماعيّة في الأردن، والتوسّع في ما يقدّمه المركز من برامج وأنشطة بالشراكة مع داعميه الحاليّين والمحتملين.

تخلّل الفعاليّة تقديم عروض فنية وثقافية متنوعة؛ بدأت بسرد قصصي على خشبة المسرح من إخراج وتصميم الفنان نبيل صوالحة، الذي استلم إدارة المركز في الفترة التأسيسيّة، وذلك بمشاركة مجموعة من الأطفال الذين قدموا عروضًا تفاعليّة أبرزت مخرجات برامج المركز في مجالي الفنون المسرحيّة والموسيقى. كما تضمنت الفعاليّة عروضًا حيّة للأكاديميات المختلفة التي يقدّمها المركز، مما أتاح للحضور فرصة التعرّف عن قرب على البرامج المتخصّصة التي تستهدف الأطفال والشباب، وتعمل على صقل المهارات اليافعة. وشاركت المكتبة المتنقلة في الفعالية، مقدّمة نبذة عن خدماتها وأنشطتها المتنوعة التي تهدف إلى منح أطفال المحافظات فرصًا متساوية، وتعزيز محبّة القراءة والمطالعة لديهم، ونشر الوعي الفنّي في المجتمعات المحليّة.

ولقد أعرب السيد جمال فريز، رئيس مجلس إدارة مركز هيا الثقافي، عن فخره بما حققه المركز من إنجازات خلال مسيرته الطويلة قائلًا:“نحتفل اليوم بمسيرة حافلة بالإبداع والتمكين الثقافي، وبرسالتنا المؤمنة بأهميّة تنشئة أجيال من الفنانين والقادة. ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتطور، نؤمن بأن شركاءنا الحاليّين والمستقبليّين هم الأساس الذي سنبني عليه مسيرتنا القادمة، لضمان استمراريّة بصمتنا الثقافيّة ودورنا في اكتشاف وتنمية المواهب والقدرات".

وأضاف فريز:“هذه الفعالية ليست فقط احتفالًا بالإنجازات، بل هي فرصة حقيقيّة للتواصل مع المانحين والشركاء، وجميع من يشاركنا رؤيتنا ويؤمن بأهميّة تنفيذ برامج تنمويّة تساهم في تمكين الفئات الشابة، وتطوير مجتمعنا الأردني ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا".

استقطبت الفعالية ما يزيد عن ٢٠٠ مشاركًا؛ من بينهم ممثلو الحكومة والهيئات المحلية، والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بالثقافة والتنمية، ومجموعة كبيرة من شركاء وداعمي المركز الحاليّين والمحتملين، إلى جانب عدد من الناشطين في المجالات ذات الصلة. .


ولقد جسّدت فعاليّة“آفاق هيا” التزام المركز بدوره الريادي في تنمية المجتمع الأردني عبر الفنون والثقافة، وساهمت في تعزيز التفاعل والتشبيك بين الحضور، وفتح المجال أمام شراكات جديدة تدعم رؤية المركز في المستقبل، مع التركيز على أهميّة تحقيق تأثير مستدام يعزّز من قيم الإبداع والتمكين في الأجيال الشابة.

ويُشار إلى أن مركز هيا الثقافي قد تأسس في العام 1976 كأول صرح ثقافي غير ربحيّ، يهدف لتطوير قدرات ومهارات الأطفال في شتى النواحي الثقافية، والأكاديمية، والتعليمية، والإجتماعية، وتنمية إبداعاتهم وصقل مواهبهم.

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