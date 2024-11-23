تعطل الإمدادت يرفع أسعار النفط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط ليوم الثلاثاء بعد انقطاع الإنتاج في حقل "يوهان سفيردروب" النفطي في النرويج، وهو الأكبر في أوروبا الغربية، بينما لا يزال المستثمرون حذرين بسبب تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية.
وشهدت عقود خام برنت تسليم يناير ارتفاعًا بمقدار 15 سنتًا، أو بنسبة 0.2%، لتصل إلى 73.45 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي تسليم ديسمبر بنفس النسبة لتصل إلى 69.31 دولارًا للبرميل.
وأعلنت شركة "إكوينور" النرويجية عن توقف إنتاجها في حقل "يوهان سفيردروب" بسبب انقطاع الطاقة. وأشارت الشركة إلى أن العمل جارٍ لاستئناف الإنتاج، دون تحديد موعد للعودة. وفي السياق ذاته، خفض أكبر حقل نفطي في كازاخستان، حقل تنجيز، إنتاجه بنسبة 28%-30% بسبب أعمال صيانة، وفقًا لشركة "شيفرون". ومن المتوقع الانتهاء من الإصلاحات بحلول يوم السبت.
تزايدت المخاوف في الأسواق بعد سماح الإدارة الأميركية لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى لضرب روسيا، وهو تحول كبير في السياسة الأميركية.
وأعقب ذلك هجمات روسية واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مما يزيد من تعقيد الأوضاع. وحذر الكرملين من أن هذه الخطوة الأميركية قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو". وتراقب الأسواق بحذر تطورات هذا التصعيد، مما أضاف مزيدًا من الضغوط على أسعار النفط.
ومع قرب انتهاء عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر يوم الأربعاء، بدأ المتداولون بالتحول إلى عقود يناير. وظهرت حالة "كونتانغو" لأول مرة منذ فبراير، مما يعكس تخفيفًا طفيفًا في شدة الإمدادات على المدى القصير.- وكالات
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