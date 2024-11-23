تعطل الإمدادت يرفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط ليوم الثلاثاء بعد انقطاع الإنتاج في حقل "يوهان سفيردروب" النفطي في النرويج، وهو الأكبر في أوروبا الغربية، بينما لا يزال المستثمرون حذرين بسبب تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية.

وشهدت عقود خام برنت تسليم يناير ارتفاعًا بمقدار 15 سنتًا، أو بنسبة 0.2%، لتصل إلى 73.45 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي تسليم ديسمبر بنفس النسبة لتصل إلى 69.31 دولارًا للبرميل.



وأعلنت شركة "إكوينور" النرويجية عن توقف إنتاجها في حقل "يوهان سفيردروب" بسبب انقطاع الطاقة. وأشارت الشركة إلى أن العمل جارٍ لاستئناف الإنتاج، دون تحديد موعد للعودة. وفي السياق ذاته، خفض أكبر حقل نفطي في كازاخستان، حقل تنجيز، إنتاجه بنسبة 28%-30% بسبب أعمال صيانة، وفقًا لشركة "شيفرون". ومن المتوقع الانتهاء من الإصلاحات بحلول يوم السبت.



تزايدت المخاوف في الأسواق بعد سماح الإدارة الأميركية لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى لضرب روسيا، وهو تحول كبير في السياسة الأميركية.

وأعقب ذلك هجمات روسية واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مما يزيد من تعقيد الأوضاع. وحذر الكرملين من أن هذه الخطوة الأميركية قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو". وتراقب الأسواق بحذر تطورات هذا التصعيد، مما أضاف مزيدًا من الضغوط على أسعار النفط.



ومع قرب انتهاء عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر يوم الأربعاء، بدأ المتداولون بالتحول إلى عقود يناير. وظهرت حالة "كونتانغو" لأول مرة منذ فبراير، مما يعكس تخفيفًا طفيفًا في شدة الإمدادات على المدى القصير.- وكالات