جمعية البنوك تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة

في خطوة تعكس التزامها بدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الممارسات المسؤولة، أعلنت جمعية البنوك في الأردن اليوم الاثنين الموافق 18 تشرين الثاني 2024، عن انضمامها رسمياً إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يُعتبر أكبر مبادرة تطوعية عالمية تُعنى بتشجيع الشركات والمؤسسات على تبني مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية كجزء من عملياتها واستراتيجياتها.



ومن خلال هذه الخطوة، تُعرب جمعية البنوك في الأردن عن التزامها الكامل بالمبادئ العشرة الأساسية التي يقوم عليها الميثاق العالمي، والتي تشمل مجالات حقوق الإنسان، العمل، البيئة، ومكافحة الفساد. وسيُترجم هذا الالتزام من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تعزز الشفافية والحوكمة المستدامة، إضافة إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.



وأكدت الجمعية أن هذه المبادئ ستشكل الأساس الذي ستُبنى عليه استراتيجياتها المستقبلية، بهدف تعزيز الوعي بدور القطاع المصرفي في دعم القضايا العالمية والوطنية.



وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الأردني اهتماماً متزايداً بتطبيق ممارسات مسؤولة ومستدامة تتماشى مع التوجهات العالمية. وأكدت جمعية البنوك أن الانضمام للميثاق سيُتيح لها فرصة تحسين أداء القطاع المصرفي في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG مما يعزز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية ويعزز ثقته بين العملاء والمجتمعات المحلية.



من جانبه قال رئيس مجلس جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم: "إن انضمام الجمعية إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة يمثل التزاماً قوياُ من قبلنا بدعم رؤية الأردن لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية ومع رؤية التحديث الاقتصادي، ومع أهداف التنمية المستدامة 2030".



وأضاف السالم، "نحن ندرك الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تعزيز الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي".



كما أشار السالم إلى أن هذه الخطوة ستُمكّن الجمعية من الاستفادة من شبكة الميثاق العالمي التي تضم أكثر من 20,000 مؤسسة من مختلف أنحاء العالم، ما سيُوفر فرصًا للتعاون وتبادل الخبرات في مجال الاستدامة.



بدوره، قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، من المتوقع أن يُسهم انضمام جمعية البنوك في الأردن إلى الميثاق العالمي في تعزيز مكانة القطاع المصرفي الأردني على المستويين الإقليمي والعالمي. حيث سيُشجع البنوك المحلية على تبني ممارسات أفضل تتماشى مع المعايير الدولية، ويدعم جهودها لتطوير منتجات وخدمات مالية مستدامة تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.



وأضاف المحروق "بهذه الخطوة، تؤكد جمعية البنوك في الأردن على ريادتها في تعزيز الاستدامة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما ينسجم مع رؤيتها لدور القطاع المصرفي كرافعة للتنمية الوطنية". مبيناً أن الجمعية تعكف على إطلاق مبادرات وبرامج نوعية لتعزيز الشراكة بين البنوك في الأردن والمجتمع المحلي، بما يسهم في تحقيق أهداف الميثاق العالمي ومواصلة مسيرة النجاح.



يشار في هذا الصدد أنه تم إطلاق الميثاق العالمي للأمم المتحدة عام 2000، ويُعد اليوم المبادرة الأبرز على مستوى العالم لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويهدف الميثاق إلى إشراك القطاع الخاص في معالجة القضايا العالمية، مثل التغير المناخي، الفقر، والمساواة بين الجنسين، من خلال تبني سياسات وممارسات مسؤولة ومستدامة.