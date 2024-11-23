الين يرتفع مع توقف مكاسب الدولار بسبب جني الأرباح

سجل الين الياباني ارتفاعًا طفيفًا اليوم الثلاثاء، مستفيدًا من توقف مكاسب الدولار الأميركي بعد موجة من جني الأرباح أعقبت صعودًا كبيرًا للدولار إلى أعلى مستوياته في عام. وتم تداول الين عند 154.47 للدولار، بارتفاع نسبته 0.12%، متعافيًا من خسائره في الجلسة السابقة.



وجاء هذا الارتفاع بعد تصريحات حاكم بنك اليابان، كازو أويدا، الذي لم يقدم أي إشارات واضحة حول رفع محتمل لأسعار الفائدة في ديسمبر. وعلّق رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني، بأن الأسواق كانت تتوقع موقفًا أكثر حدة من أويدا، لكنه التزم بروايته المعتادة.



وشهد الين انخفاضًا بنسبة 7% منذ أكتوبر، متجاوزًا مستوى 156 للدولار للمرة الأولى منذ يوليو الأسبوع الماضي، مما دفع المتداولين إلى الترقب لأي تدخل من السلطات اليابانية لدعم العملة. وفي هذا السياق، أكد وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو أن الحكومة ستواصل التعامل مع تحركات سعر الصرف المفرطة بالشكل المناسب.



وعلى صعيد أوسع، تراجع الدولار الأميركي بعيدًا عن أعلى مستوياته في عام مقابل سلة من العملات، مما ساعد على انتعاش العملات الأخرى. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2670 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.07% إلى 106.29 بعد انخفاض بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة.



وفي منطقة اليورو، تعافت العملة الأوروبية لتصل إلى 1.0584 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في عام الأسبوع الماضي. وأعرب مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي عن مخاوفهم بشأن تأثير التعريفات التجارية الأميركية الجديدة المحتملة على نمو الاقتصاد في منطقة اليورو.



أما في أسواق العملات الأخرى، فقد استقر الدولار الأسترالي عند 0.6504 دولار مدعومًا بتصريحات من البنك الاحتياطي الأسترالي تشير إلى أن أسعار الفائدة قد تظل دون تغيير أو حتى ترتفع في المستقبل. من ناحية أخرى، استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5887 دولار، مبتعدًا عن أدنى مستوى له في عام الذي سجله يوم الاثنين.- رويترز