الين يرتفع مع توقف مكاسب الدولار بسبب جني الأرباح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجل الين الياباني ارتفاعًا طفيفًا اليوم الثلاثاء، مستفيدًا من توقف مكاسب الدولار الأميركي بعد موجة من جني الأرباح أعقبت صعودًا كبيرًا للدولار إلى أعلى مستوياته في عام. وتم تداول الين عند 154.47 للدولار، بارتفاع نسبته 0.12%، متعافيًا من خسائره في الجلسة السابقة.
وجاء هذا الارتفاع بعد تصريحات حاكم بنك اليابان، كازو أويدا، الذي لم يقدم أي إشارات واضحة حول رفع محتمل لأسعار الفائدة في ديسمبر. وعلّق رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني، بأن الأسواق كانت تتوقع موقفًا أكثر حدة من أويدا، لكنه التزم بروايته المعتادة.
وشهد الين انخفاضًا بنسبة 7% منذ أكتوبر، متجاوزًا مستوى 156 للدولار للمرة الأولى منذ يوليو الأسبوع الماضي، مما دفع المتداولين إلى الترقب لأي تدخل من السلطات اليابانية لدعم العملة. وفي هذا السياق، أكد وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو أن الحكومة ستواصل التعامل مع تحركات سعر الصرف المفرطة بالشكل المناسب.
وعلى صعيد أوسع، تراجع الدولار الأميركي بعيدًا عن أعلى مستوياته في عام مقابل سلة من العملات، مما ساعد على انتعاش العملات الأخرى. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2670 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.07% إلى 106.29 بعد انخفاض بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة.
وفي منطقة اليورو، تعافت العملة الأوروبية لتصل إلى 1.0584 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في عام الأسبوع الماضي. وأعرب مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي عن مخاوفهم بشأن تأثير التعريفات التجارية الأميركية الجديدة المحتملة على نمو الاقتصاد في منطقة اليورو.
أما في أسواق العملات الأخرى، فقد استقر الدولار الأسترالي عند 0.6504 دولار مدعومًا بتصريحات من البنك الاحتياطي الأسترالي تشير إلى أن أسعار الفائدة قد تظل دون تغيير أو حتى ترتفع في المستقبل. من ناحية أخرى، استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5887 دولار، مبتعدًا عن أدنى مستوى له في عام الذي سجله يوم الاثنين.- رويترز
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