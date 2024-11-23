52.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 52.90 دينار مقابل 50.90 دينار لجهة البيع.



وبحسب النشرة التي تصدرها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 60.90 و46.90 دينار على التوالي.



ووصل سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية، صباح اليوم، إلى 2622 دولارا للأونصة الواحدة.-(بترا)