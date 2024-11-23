52.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 52.90 دينار مقابل 50.90 دينار لجهة البيع.
وبحسب النشرة التي تصدرها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 60.90 و46.90 دينار على التوالي.
ووصل سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية، صباح اليوم، إلى 2622 دولارا للأونصة الواحدة.-(بترا)
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