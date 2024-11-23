في غيبوبة... إصابة خطيرة للاعبة منتخب لبنان بغارة إسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، أن لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات سيلين حيدر، أصيبت بغارة إسرائيلية في بيروت، نقلت على أثرها إلى المستشفى، وخضعت لعملية جراحية عاجلة.
وتعرضت حيدر البالغة من العمر 19 عاما، لإصابة في الرأس أدت لنزيف حاد، ووصفت بـ"الخطيرة"، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية.
وترقد لاعبة منتخب لبنان ونادي أكاديمية بيروت سيلين حيدر بين الحياة والموت في العناية الفائقة في مستشفى الروم والتي نُقلت إليه أمس عقب إصابتها في الغارة الإسرائيلية على منطقة الشياح.
ودعا ناشطون على مواقع التواصل للتضامن مع حيدر، من خلال منشورات تمنت الشفاء العاجل وعودة الشابة إلى الملاعب، رغم المعلومات التي تفيد بحراجة حالتها.
وكتب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم، وائل شهيب، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "صلواتنا مع (حيدر) بعد هجمات بيروت اليوم.. كوني قوية يا بطلة.. قوتك تلهمنا جميعا".
ويستمر القصف الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، على طول الخط الحدودي لقرى وبلدات الجنوب اللبناني ومختلف مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى عدد كبير من قرى وبلدات البقاع اللبناني، ما تسبب بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان بشكلٍ يومي، حيث وصلت، إلى نحو 3500 قتيل، و14700مصاب منذ بدء التصعيد، وفقا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية. سبوتنيك
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