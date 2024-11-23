في غيبوبة... إصابة خطيرة للاعبة منتخب لبنان بغارة إسرائيلية

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، أن لاعبة المنتخب الوطني للسيدات سيلين حيدر، أصيبت بغارة إسرائيلية في بيروت، نقلت على أثرها إلى المستشفى، وخضعت لعملية جراحية عاجلة.

وتعرضت حيدر البالغة من العمر 19 عاما، لإصابة في الرأس أدت لنزيف حاد، ووصفت بـ"الخطيرة"، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية.



وترقد لاعبة لبنان ونادي أكاديمية بيروت سيلين حيدر بين الحياة والموت في العناية الفائقة في الروم والتي نُقلت إليه أمس عقب إصابتها في الغارة الإسرائيلية على منطقة الشياح.



ودعا ناشطون على مواقع التواصل للتضامن مع حيدر، من خلال منشورات تمنت الشفاء العاجل وعودة الشابة إلى الملاعب، رغم المعلومات التي تفيد بحراجة حالتها.





وكتب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم، وائل شهيب، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "صلواتنا مع (حيدر) بعد هجمات بيروت اليوم.. كوني قوية يا بطلة.. قوتك تلهمنا جميعا".



ويستمر القصف الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، على طول الخط الحدودي لقرى وبلدات الجنوب اللبناني ومختلف مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى عدد كبير من قرى وبلدات البقاع اللبناني، ما تسبب بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان بشكلٍ يومي، حيث وصلت، إلى نحو 3500 قتيل، و14700مصاب منذ بدء التصعيد، وفقا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية. سبوتنيك