البيت العربي في ضيافة سلطة إقليم البتراء السياحي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، رعت الدكتورة فاطمة الهلالات مفوض التنمية المستدامة بسلطة إقليم البتراء الأمسية التي أقامها منتدى البيت العربي الثقافي بالتعاون مع سلطة إقليم البتراء وذلك مساء السبت 17-11-2024 في مركز البتراء الثقافي ـ وادي موسى.
وشارك في الأمسية كل من الشعراء: تيسير الشماسين،علي الفاعوري، د.إيمان عبدالهادي، عبدالرحمن مبيضين، شفيق العطاونة، وعبد الله السعيدات.
وكانت قد أدارت الأمسية الأديبة ميرنا حتقوة التي استهلت تقديمها بالشكر لسلطة الإقليم والقائمين عليه وكل من ساهم بإنجاح الفعالية.
ومن ثم ألقت د. الهلالات كلمة رحبت فيها بالضيوف والمشاركين من الشعراء من منتدى البيت العربي وهيئتة الإدارية الممثلة برئيسه المهندس صالح الجعافرة ونائب الرئيس المهندسة قمر النابلسي عضو مجلس أمانة عمان وأمينة السر ميرنا حتقوة، والدكتور أنور الشعر والانسة رويدة الكساسبة.
وعبرت عن سعادتها بعقد مثل هذه الأنشطة الأدبية المهمة في رفد الساحة الثقافية في الوطن العزيز التي ترسخ المعاني الجميلة وتساند الحراك الثقافي في المملكة
وبدوره شكر صالح الجعافرة رئيس المنتدى سلطة الإقليم على حفاوة الاستقبال والاستضافة والحضور وشكر أيضا مدير مركز البتراء الثقافي موسى الفرجات ومنسقة الفعالية تمام الطويسي رئيسة قسم المكتبات في المركز وثمن هذه التشاركية حيث قال :إننا بين الأهل والعزوة وفي مدينة تمثل إرثا ثقافيا عالميا نفخر به ونعتز ونحن في منتدى البيت ومقرنا في العاصمة الحبيبة عمان نسعى دوما لمثل هذه المشاركات في جميع أنحاء المملكة التي من شأنها إحياء القيمة الثقافية الوطنية.
وألقى الشعراء قصائدا أمتعوا فيها الحضور ولامست وجدانهم، تنوعت بين الوطنية والإنسانية وعبرت عن الآمال والآلام وقضايا الأمة.
وجرى الاستماع إلى بعض المداخلات من الحضور الذين أثنوا بدورهم على الأمسية وأشادوا بدور المنتدى على الساحة الوطنية.
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