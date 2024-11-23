البيت العربي في ضيافة سلطة إقليم البتراء السياحي

مندوبا عن رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، رعت الدكتورة فاطمة الهلالات مفوض التنمية المستدامة بسلطة إقليم البتراء الأمسية التي أقامها منتدى البيت العربي الثقافي بالتعاون مع سلطة إقليم البتراء وذلك مساء السبت 17-11-2024 في مركز البتراء الثقافي ـ وادي موسى.



وشارك في الأمسية كل من الشعراء: تيسير الشماسين،علي الفاعوري، د.إيمان عبدالهادي، عبدالرحمن مبيضين، شفيق العطاونة، وعبد الله السعيدات.



وكانت قد أدارت الأمسية الأديبة ميرنا حتقوة التي استهلت تقديمها بالشكر لسلطة الإقليم والقائمين عليه وكل من ساهم بإنجاح الفعالية.



ومن ثم ألقت د. الهلالات كلمة رحبت فيها بالضيوف والمشاركين من الشعراء من منتدى البيت العربي وهيئتة الإدارية الممثلة برئيسه المهندس صالح الجعافرة ونائب الرئيس المهندسة قمر النابلسي عضو مجلس أمانة عمان وأمينة السر ميرنا حتقوة، والدكتور أنور الشعر والانسة رويدة الكساسبة.



وعبرت عن سعادتها بعقد مثل هذه الأنشطة الأدبية المهمة في رفد الساحة الثقافية في الوطن العزيز التي ترسخ المعاني الجميلة وتساند الحراك الثقافي في المملكة



وبدوره شكر صالح الجعافرة رئيس المنتدى سلطة الإقليم على حفاوة الاستقبال والاستضافة والحضور وشكر أيضا مدير مركز البتراء الثقافي موسى الفرجات ومنسقة الفعالية تمام الطويسي رئيسة قسم المكتبات في المركز وثمن هذه التشاركية حيث قال :إننا بين الأهل والعزوة وفي مدينة تمثل إرثا ثقافيا عالميا نفخر به ونعتز ونحن في منتدى البيت ومقرنا في العاصمة الحبيبة عمان نسعى دوما لمثل هذه المشاركات في جميع أنحاء المملكة التي من شأنها إحياء القيمة الثقافية الوطنية.



وألقى الشعراء قصائدا أمتعوا فيها الحضور ولامست وجدانهم، تنوعت بين الوطنية والإنسانية وعبرت عن الآمال والآلام وقضايا الأمة.



وجرى الاستماع إلى بعض المداخلات من الحضور الذين أثنوا بدورهم على الأمسية وأشادوا بدور المنتدى على الساحة الوطنية.