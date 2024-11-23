طقس بارد اليوم وغدا وسط هطول مطري شمالي المملكة

يكون الطقس اليوم الثلاثاء، مائلًا للبرودة وغائما جزئيًا الى غائم احياناً، مع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى قد تكون غزيرة أحيانا يصحبها الرعد وهطول حبات البرد خصوصا في شمال المملكة.



ويتوقع مع ساعات الظهيرة ان تمتد الهطولات تدريجيا الى اجزاء من المناطق الشمالية الشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية و السهول، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية، داعية المواطنين الى الابتعاد عن مناطق جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة التي تشهد هطولًا مطريًا.



ويكون الطقس يوم غدٍ الأربعاء، مائلًا للبرودة وغائما جزئيًا في اغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع هطول زخات متفرقة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وترتفع يوم الخميس، درجات الحرارة قليلا، ليكون الطقس الخميس والجمعة لطيفا في أغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 8، وفي مرتفعات الشراة 13 - 6، وفي مناطق البادية 20 - 11, وفي مناطق السهول 18 - 10، وفي الأغوار الشمالية 24 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 17، وفي البحر الميت 25 - 16، وفي خليج العقبة 26 - 16 درجة مئوية.-(بترا)