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تمكين تثمن الجهود المبذولة بالمصادقة على اتّفاقيّة حقوق الطفل

11/23/2024 3:26:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تؤكّد "تمكين للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان" على أهمّيّة تنفيذ بنود قانون حقوق الطفل، خاصّة فيما يتعلّق بالتأمين الصحّيّ للأطفال وحمايتهم من التسرّب المدرسيّ.
يأتي هذا التأكيد بمناسبة اليوم العالميّ للطفل، الّذي يصادف 20 تشرين الثاني من كلّ عام، وفي إطار برنامج مكافحة عمل الأطفال بعنوان "تعزيز القدرات الوطنيّة نحو الحماية والوقاية من عمل الأطفال"، تشدّد "تمكين" على ضرورة وضع آليّات فعّالة لتطبيق القانون، وإنشاء المزيد من الحدائق وأماكن اللعب الآمنة للأطفال، وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة، مع التركيز على مشكلة عمل الأطفال الّتي تتزايد بشكل مقلق، ودّعت "تمكين" في هذا الجانب إلى تفعيل أطر الملاحقة والرقابة لحماية الأطفال وضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم.

وفي هذا الإطار ثمنت "تمكين" الجهود المبذولة في حماية وتعزيز حقوق الطفل من خلال المصادقة على اتّفاقيّة حقوق الطفل ونشرها في الجريدة الرسميّة عام 2006م، وإصدار قانون حقوق الطفل لسنة 2022، الّذي يعتبر خطوة إيجابيّة في مجال توفير مزيد من الحماية والتعزيز لحقوق الأطفال عمومًا، ومن ذلك ما تضمّنه القانون من تعزيز الخدمات الصحّيّة بشمول الأطفال غير المؤمنين بخدمات الرعاية الصحّيّة الأوّليّة وتقديم العلاج المجّانيّ لهم في جميع أقسام الطوارئ في المستشفيات بحيث تبدأ بتطبيقها خلال مدّة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وتستكمل تنفيذها بمدّة لا تتجاوز (10) سنوات. وأكّد القانون على تعزيز الرعاية الاجتماعيّة للأطفال بالإضافة لتعزيز الخدمات التعليميّة واتّخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التسرّب المدرسيّ، بالإضافة لحماية الطفل وضمان سلامته المروريّة على الطرق، وفي المركبات من خلال توفير بيئة مروريّة آمنة وغير ذلك من البنود الإيجابيّة الّتي تضمّنها القانون.

بالنسبة لعمل الأطفال، أشار البيان إلى نتائج المسح الوطنيّ لعام 2016 الّذي أجرته دائرة الإحصاءات العامّة، حيث يبلغ عدد الأطفال العاملين حوالي 76 ألف طفل وطفلة، وتبلغ نسبة عمل الأطفال بين الذكور 3.24%. وتتمثّل القطاعات الّتي يعملون بها غالبًا بتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والزراعة والصناعات التحويليّة. في مقابل ذلك، يشير المسح ذاته، إلى أنّ نسبة الأطفال العاملين من الإناث 0.45%، كما أنّ الغالبيّة العظمى منهنّ يسهمن بالأعمال المنزليّة، في هذا السياق وخلال عمل تمكين تبيّن أنّ الفقر وغياب المعيل، سبب رئيس لعمل الأطفال للذكور، فضلًا عن بعض الأعراف الاجتماعيّة الّتي تحمل الأبناء الذكور مسؤوليّة إعالة العائلة وإن كانوا أطفالًا، مؤكّدًا على أنّ مشكلة عمل الأطفال شكّل تحدّيًا كبيرًا، رغم الجهود المشتركة من الحكومة والمجتمع المدنيّ لتطبيق القوانين والتشريعات بفعاليّة.
وفي سياق يوم الطفل العالميّ طالبت "تمكين" بالاهتمام بالأطفال من ذوي الإعاقة ومنحهم الرعاية اللازمة، خاصّة ما يتعلّق بالتوسّع في إدماجهم في العمليّة التعليميّة، وفي مختلف مناحي الحياة الاجتماعيّة والترفيهيّة وتوفير المتطلّبات اللازمة لهم للتمتّع بحقوقهم الّتي كفلها الدستور والتشريعات الوطنيّة على قدم المساواة.
وأشارت "تمكين" في بيانها إلى قضيّة مهمّة تتعلّق بالأطفال وحقوقهم هي تأثّرهم بالتغيّر المناخيّ الّذي يعدّ سببًا لعدم كفاية الخدمات الأساسيّة، مثل الغذاء والمياه المأمونة، والتعليم، والسكن، والرعاية الصحّيّة، ومن المرجّح أن تتفاقم هذه الأعداد مع تسارع آثار تغيّر المناخ.
تجدر الإشارة أن جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان تٌنفذ برنامجًا حول مكافحة عمل الأطفل بعنوان "تعزيز القدرات الوطنية نحو الحماية والوقاية من عمل الأطفال"، في مناطق وسط وشمال المملكة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات المحلية لإيجاد بيئات تتسم بالوقاية والحماية من عمل الأطفال، وتقوم فكرته على الحماية والوقاية، وتعزيز قنوات سبل العيش، هذا البرنامج ممول من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم الأردن ولبنان (RDPPIII) هومبادرة أوروبية مشتركة بدعم من النمسا، جمهورية التشيك، الدنمارك، الإتحاد الأوروبي، ايرلندا، هولندا، وسويسرا.

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