القرالة: خطأ النقيب جسيم.. والأطباء ملزمون بالتقيّد بالاتفاقية

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد الكيالي

قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة، إن مجلس النقابة فوّض نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي بالعمل الفوري بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024 وإمكانية التفاوض على تطبيق الصندوق التعاوني خلال 3 أشهر.



وأضاف القرالة في تصريح لـ"الغد"، أن المجلس فوجئ أمس الاثنين بقيام النقيب بمخالفة قرار المجلس وقرّر التوقيع على اتفاقية تأجيل العمل بلائحة الأجور حتى 15 حزيران (يونيو) 2025.



وجرى التوافق أمس الاثنين خلال اجتماع عُقد في وزارة الصحة لمناقشة الخلاف الحاصل بين نقابة الأطباء والجهات التأمينية المختلفة حول لائحة أجور الأطباء لعام 2024 والمنشورة في الجريدة الرسمية.



ونصّ الاتفاق على تأجيل العمل بلائحة أجور الأطباء الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية والاتفاق على تطبيقها اعتبارا من تاريخ 15/6/2025.



كما تمت الموافقة على وضع آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم (158) لسنة 2018 وتشكيل لجنة بعضوية 3 أعضاء من نقابة الأطباء و3 أعضاء من الجهات التأمينية لوضع التفاصيل الضرورية التنفيذية لتطبيق النظام والتعليمات التي يحتاجها، على أن تُنهي أعمالها بتاريخ 15/6/2025.



وأوضح القرالة أن 11 عضوا من مجلس النقابة عرضوا الاتفاقية على المستشار القانوني للنقابة، الذي أكد أن توقيع النقيب يُعتبر نافذا وبالتالي فإن الاتفاقية باتت مُلزمة.



وقال القرالة إن مجلس النقابة، وخلال الأيام الماضية، كان يطالب الأطباء بالالتزام بالقانون عبر تطبيق لائحة الأجور، وإنه اليوم يطالب بتطبيق القانون أيضا عبر الالتزام بالاتفاقية التي وقّعها النقيب.



وشدّد على أن الأزمة الحالية، رُحّلت إلى مجلس النقابة المقبل بعد انتخابه في الانتخابات التي ستجري في شهر آذار (مارس) المقبل.



وأكد القرالة أن هذه هي المرة الرابعة التي تُقدّم فيها نقابة الأطباء منفردة التنازلات لوحدها، وهي من تدفع هي وهيأتها العامة فاتورة ما يحصل دون تنازل من أي طرف كان.



وشدّد على أن الاستشارات القانونية واضحة و"النقيب بشر يصيب ويخطئ"، مبينا أن "الخطأ جسيم إلا أن علينا تقبلّه جميعا".





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