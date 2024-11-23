مدير زراعة الزرقاء يبحث مع جمعية ائتلاف مربي الأبقار سبل دعم القطاع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إلتقى مدير مديرية زراعة محافظة الزرقاء المهندس حسين الخالدي بالمهندس ليث الحاج رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية، وبحث اللقاء آليات تعامل مربي الأبقار مع روث الأبقار الناتج في مزارعهم وسبل دعم قطاع الابقار، والعمل بالتشاركية وذلك لما يحققه قطاع الابقار من مساهمة إيجابية في الأمن الغذائي الأردني ودعم الإقتصاد الوطني الأردني، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين كافة القطاعات المعنية الحكومية لتسهيل عمل الجمعية.
وأكَّد الخالدي خلال اللقاء الذي حضره المهندسة الزراعية سماح الذيب من مديرية زراعة محافظة الزرقاء وعضو الجمعية السيد كفاح العمايرة ضرورة العمل المشترك على حل كافة المعيقات التي تواجه مربي الأبقار لما لذلك من إنعكاس إيجابي على القطاع والمساهمة في تجاوز المعيقات التي تواجههم سواء الفنية أو اللوجستية.
من جهته دعا الحاج إلى ضرورة وضع شروط ملائمة تلائم مزارع الأبقار من حيث معالجة روث الأبقار وتقليبه بواسطة آليات ليتم استخدامه في فصل الشتاء بوضعه تحت الأبقار .
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