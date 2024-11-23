Sunday, 24 November 2024 12:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير زراعة الزرقاء يبحث مع جمعية ائتلاف مربي الأبقار سبل دعم القطاع

11/23/2024 3:26:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

إلتقى مدير مديرية زراعة محافظة الزرقاء المهندس حسين الخالدي بالمهندس ليث الحاج رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية، وبحث اللقاء آليات تعامل مربي الأبقار مع روث الأبقار الناتج في مزارعهم وسبل دعم قطاع الابقار، والعمل بالتشاركية وذلك لما يحققه قطاع الابقار من مساهمة إيجابية في الأمن الغذائي الأردني ودعم الإقتصاد الوطني الأردني، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين كافة القطاعات المعنية الحكومية لتسهيل عمل الجمعية.


وأكَّد الخالدي خلال اللقاء الذي حضره المهندسة الزراعية سماح الذيب من مديرية زراعة محافظة الزرقاء وعضو الجمعية السيد كفاح العمايرة ضرورة العمل المشترك على حل كافة المعيقات التي تواجه مربي الأبقار لما لذلك من إنعكاس إيجابي على القطاع والمساهمة في تجاوز المعيقات التي تواجههم سواء الفنية أو اللوجستية.
من جهته دعا الحاج إلى ضرورة وضع شروط ملائمة تلائم مزارع الأبقار من حيث معالجة روث الأبقار وتقليبه بواسطة آليات ليتم استخدامه في فصل الشتاء بوضعه تحت الأبقار .

MENAFN23112024000072011014ID1108917128

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث