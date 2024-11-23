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الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 6 أشخاص إثر إطلاق صواريخ من لبنان على تل أبيب

11/23/2024 3:26:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ذكرت وسائل إعلام عبرية بأن سلطات الاحتلال قررت اغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب بعد قصفها من حزب الله.

وأكدت أيضا وقوع إصابة مباشرة قرب مجمع تجاري في شرق مدينة تل أبيب.

وأضافت أن الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض صاروخ باليستي أطلق من لبنان وسقط في بني براك شرق تل أبيب.

كما أعلن إسعاف الاحتلال الإسرائيلي إصابة 6 أشخاص أحدهم بجروح خطيرة في الاستهداف الصاروخي لتل أبيب.

وكانت الجبهة الداخلية للاحتلال أعلنت بأن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب وأكثر من 100 بلدة ومدينة أخرى.

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