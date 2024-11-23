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لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار

11/23/2024 3:26:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن علي حسن خليل، مساعد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، أن لبنان وحزب الله وافقا على مقترح أميركي لوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، "مع بعض التحفظات على المضمون".
ووصف الجهود بأنها الأكثر جدية حتى الآن لإنهاء القتال.

ونقلت وكالة "رويترز" عن خليل، أن لبنان سلم رده المكتوب إلى السفيرة الأميركية في لبنان يوم الاثنين، وأن مبعوث البيت الأبيض آموس هوكشتاين في طريقه إلى بيروت لمواصلة المحادثات.

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