لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن علي حسن خليل، مساعد رئيس مجلس النواب
اللبناني نبيه بري، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، أن
لبنان وحزب الله وافقا على مقترح أميركي لوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي،
"مع بعض التحفظات على المضمون".
ووصف الجهود بأنها الأكثر جدية حتى الآن لإنهاء
القتال.
ونقلت وكالة "رويترز" عن خليل، أن
لبنان سلم رده المكتوب إلى السفيرة الأميركية في لبنان يوم الاثنين، وأن مبعوث
البيت الأبيض آموس هوكشتاين في طريقه إلى بيروت لمواصلة المحادثات.
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