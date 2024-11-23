5 شهداء و31 جريحا بغارة إسرائيلية على زقاق البلاط

5 شهداء و31 جريحا بغارة إسرائيلية على زقاق البلاط
التاريخ
11/23/2024 3:26:04 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد خمسة مواطنين لبنانيين وأصيب العشرات،
مساء الاثنين، جراء الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية
بيروت.
وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع
لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على
زقاق البلاط في بيروت أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة 31 آخرين.
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