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تفاصيل مسودة المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في لبنان

11/23/2024 3:26:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وافق لبنان وحزب الله على مسودة مقترح وقف إطلاق النار التي تسلمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، من السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، بحسب ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني علي حسن خليل، مساء الاثنين.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر- فضلت عدم ذكر اسمها-، أن السفيرة الأميركية التقت الخميس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مضيفة أنّها عرضت "مقترحاً أميركياً من 13 نقطة".

وأشارت إلى أنّ "بري طلب مهلة ثلاثة أيام" لدراسة المقترح، موضحة أن الجانب الإسرائيلي "لم يعلن موقفه منه بعد".

وبحسب المصادر ذاتها، فإنه "في حال تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار، فإنّ الولايات المتحدة وفرنسا ستعلنان ذلك في بيان".

وتقود فرنسا والولايات المتحدة جهود وقف إطلاق النار، بين "إسرائيل" وحزب الله، فيما يدرس لبنان مقترحاً أميركياً لوقف إطلاق النار.

وأضافت المصادر أنّه "سيكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، وسيبدأ لبنان بنشر الجيش على الحدود".

وكشفت قناة "كان" العبرية من جانبها، عن بعض تفاصيل مسودة اتفاق التسوية، مشيرة إلى أن المقترح يقضي بوضع 5 آلاف جندي لبناني بالمناطق الجنوبية للدولة، وتعهد من الاحتلال بعدم مهاجمة لبنان، وإعادة ترسيم الحدود البرية بين الدولتين.

ويتضمن المقترح، بحسب هيئة البث التزام حزب الله و"إسرائيل" بقرار مجلس الأمن 1701، وانتشار الجيش اللبناني كقوة مسلحة وحيدة في جنوب لبنان، بجانب قوات "اليونيفيل".

وينصّ القرار الدولي 1701 على انسحاب "إسرائيل" الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.

كما يشمل المقترح منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، وأن بيع أي أسلحة للبنان أو إنتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية.

كما يتضمن منح القوى الأمنية اللبنانية صلاحيات "الإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة والتي تنتج الأسلحة، وتفكيكها وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق".

ووفقا لهيئة البث، يتضمن المقترح الأميركي كذلك انسحاب "إسرائيل" من جنوب لبنان خلال 7 أيام ليحل محلها الجيش اللبناني تحت إشراف دولي. إضافة إلى نزع سلاح المجموعات المسلحة جنوب نهر الليطاني خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق.

ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد 3516 شخصاً على الأقل في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ميدانيا، قال حزب الله في بيانات عدة تشير إلى أن مقاتليه استهدفوا برشقات صاروخية تجمعات لقوات الاحتلال جنوبي بلدة الخيام.

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