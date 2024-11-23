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الاحتلال يعلن نتائج التحقيق الأولي بشأن صاروخ أصاب مبنى في رمات

11/23/2024 3:26:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الاثنين/ الثلاثاء، إن تحقيقا أوليا أظهر أن جزءا من صاروخ أطلق من لبنان تم اعتراضه وسقط في رمات غان تسبب بإصابات.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بلدية رمات غان في وقت سابق الليلة، أن تحقيق قوى الأمن أثبت أن الحادث الذي وقع بالمنطقة وأدى لإصابات وأضرار بالممتلكات، نجم عن إصابة مباشرة بصاروخ من لبنان.

ونقلت الإذاعة عن رئيس هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية تأكيده أن هناك أضرارا كبيرة بالممتلكات في منطقة رمات غان.

كما نقلت القناة الـ12 العبرية عن الشرطة الإسرائيلية، أن هناك مخاوف من انهيار مبنى برمات غان في "تل أبيب" عقب إصابة مباشرة بصاروخ.

وقال قائد شرطة "تل أبيب" إن صاروخا ثقيل الوزن سقط مباشرة في رمات غان من دون اعتراضه.

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