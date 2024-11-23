الاحتلال يعلن نتائج التحقيق الأولي بشأن صاروخ أصاب مبنى في رمات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الاثنين/ الثلاثاء، إن
تحقيقا أوليا أظهر أن جزءا من صاروخ أطلق من لبنان تم اعتراضه وسقط في رمات غان
تسبب بإصابات.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بلدية
رمات غان في وقت سابق الليلة، أن تحقيق قوى الأمن أثبت أن الحادث الذي وقع بالمنطقة
وأدى لإصابات وأضرار بالممتلكات، نجم عن إصابة مباشرة بصاروخ من لبنان.
ونقلت الإذاعة عن رئيس هيئة الإطفاء والإنقاذ
الإسرائيلية تأكيده أن هناك أضرارا كبيرة بالممتلكات في منطقة رمات غان.
كما نقلت القناة الـ12 العبرية عن الشرطة
الإسرائيلية، أن هناك مخاوف من انهيار مبنى برمات غان في "تل أبيب" عقب
إصابة مباشرة بصاروخ.
وقال قائد شرطة "تل أبيب" إن صاروخا
ثقيل الوزن سقط مباشرة في رمات غان من دون اعتراضه.
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