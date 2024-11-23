سجن 45 من نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ يثير انتقادات دولية

أصدرت محكمة هونغ كونغ العليا اليوم الثلاثاء أحكامًا بالسجن تصل إلى 10 سنوات على 45 ناشطًا من دعاة الديمقراطية، في محاكمة تاريخية أثارت انتقادات واسعة من الولايات المتحدة ودول أخرى، حيث اعتبرت المحاكمة ضربة للحركة الديمقراطية في المدينة.



وتم اعتقال 47 ناشطًا في عام 2021 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين عام 2020، والذي يتيح إصدار أحكام تصل إلى السجن مدى الحياة. ومن بين المحكوم عليهم، حصل بيني تاي، أحد أبرز الشخصيات ومن وصفته المحكمة بأنه "العقل المدبر" للمخطط، على أطول عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات.



تتعلق التهم بتنظيم "انتخابات أولية" غير رسمية في عام 2020 لاختيار أفضل المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث زعم الادعاء أن الهدف كان تعطيل الحكومة عبر أنشطة محتملة قد تكون مدمرة في حال انتخابهم.



أدانت الحكومات الغربية المحاكمة، ووصفتها الولايات المتحدة بأنها "ذات دوافع سياسية"، وطالبت بالإفراج عن النشطاء الذين قالت إنهم كانوا يشاركون قانونيًا وسلميًا في أنشطة سياسية. وفي المقابل، دافعت الحكومة الصينية وحكومة هونغ كونغ عن قانون الأمن القومي باعتباره ضروريًا لاستعادة النظام بعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2019.



وأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن "قلقها البالغ" من الأحكام الصادرة، داعية الصين إلى وقف القمع على الحريات في هونغ كونغ. كما أدانت تايوان الأحكام، مؤكدة دعمها للديمقراطية وحرية التعبير كقيم عالمية.



من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن "لا أحد يستطيع ممارسة أنشطة غير قانونية باسم الديمقراطية أو الهروب من العقاب القانوني"، مشددًا على دعم بكين لجهود هونغ كونغ في حماية الأمن القومي.



تفاصيل المحاكمة

وبعد محاكمة استمرت 118 يومًا، أدين 14 ناشطًا في مايو، بينما اعترف 31 آخرون بالذنب، حيث تراوحت الأحكام بين 4 و10 سنوات. منح القضاة تخفيضًا لثلث العقوبة لبعض الذين أقروا بذنبهم، بما في ذلك بيني تاي.



وخارج المحكمة، تجمّع المئات، بعضهم منذ يوم الأحد، في طوابير طويلة للحصول على مقاعد داخل قاعة المحكمة أو القاعات الإضافية، وسط انتشار مكثف للشرطة باستخدام الكلاب المدرّبة والشاحنات المصفحة. قالت إحدى الحاضرات، التي عرفت نفسها باسم مارغريت: "أشعر بأن هذه الظلم يحتاج إلى الشهود... يجب أن يعرفوا أن الدعم الشعبي لا يزال قائمًا".



وتأتي هذه الأحكام في وقت تحاول فيه هونغ كونغ استعادة مكانتها كمركز مالي عالمي، بينما تستضيف قمة مالية دولية تهدف لجذب الاستثمار.

وقد أشار منتقدون إلى أن هذه المحاكمة تعمق الشكوك حول التزام هونغ كونغ بسيادة القانون والحريات الأساسية.- رويترز