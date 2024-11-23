سجن 45 من نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ يثير انتقادات دولية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدرت محكمة هونغ كونغ العليا اليوم الثلاثاء أحكامًا بالسجن تصل إلى 10 سنوات على 45 ناشطًا من دعاة الديمقراطية، في محاكمة تاريخية أثارت انتقادات واسعة من الولايات المتحدة ودول أخرى، حيث اعتبرت المحاكمة ضربة للحركة الديمقراطية في المدينة.
وتم اعتقال 47 ناشطًا في عام 2021 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين عام 2020، والذي يتيح إصدار أحكام تصل إلى السجن مدى الحياة. ومن بين المحكوم عليهم، حصل بيني تاي، أحد أبرز الشخصيات ومن وصفته المحكمة بأنه "العقل المدبر" للمخطط، على أطول عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات.
تتعلق التهم بتنظيم "انتخابات أولية" غير رسمية في عام 2020 لاختيار أفضل المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث زعم الادعاء أن الهدف كان تعطيل الحكومة عبر أنشطة محتملة قد تكون مدمرة في حال انتخابهم.
أدانت الحكومات الغربية المحاكمة، ووصفتها الولايات المتحدة بأنها "ذات دوافع سياسية"، وطالبت بالإفراج عن النشطاء الذين قالت إنهم كانوا يشاركون قانونيًا وسلميًا في أنشطة سياسية. وفي المقابل، دافعت الحكومة الصينية وحكومة هونغ كونغ عن قانون الأمن القومي باعتباره ضروريًا لاستعادة النظام بعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2019.
وأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن "قلقها البالغ" من الأحكام الصادرة، داعية الصين إلى وقف القمع على الحريات في هونغ كونغ. كما أدانت تايوان الأحكام، مؤكدة دعمها للديمقراطية وحرية التعبير كقيم عالمية.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن "لا أحد يستطيع ممارسة أنشطة غير قانونية باسم الديمقراطية أو الهروب من العقاب القانوني"، مشددًا على دعم بكين لجهود هونغ كونغ في حماية الأمن القومي.
تفاصيل المحاكمة
وبعد محاكمة استمرت 118 يومًا، أدين 14 ناشطًا في مايو، بينما اعترف 31 آخرون بالذنب، حيث تراوحت الأحكام بين 4 و10 سنوات. منح القضاة تخفيضًا لثلث العقوبة لبعض الذين أقروا بذنبهم، بما في ذلك بيني تاي.
وخارج المحكمة، تجمّع المئات، بعضهم منذ يوم الأحد، في طوابير طويلة للحصول على مقاعد داخل قاعة المحكمة أو القاعات الإضافية، وسط انتشار مكثف للشرطة باستخدام الكلاب المدرّبة والشاحنات المصفحة. قالت إحدى الحاضرات، التي عرفت نفسها باسم مارغريت: "أشعر بأن هذه الظلم يحتاج إلى الشهود... يجب أن يعرفوا أن الدعم الشعبي لا يزال قائمًا".
وتأتي هذه الأحكام في وقت تحاول فيه هونغ كونغ استعادة مكانتها كمركز مالي عالمي، بينما تستضيف قمة مالية دولية تهدف لجذب الاستثمار.
وقد أشار منتقدون إلى أن هذه المحاكمة تعمق الشكوك حول التزام هونغ كونغ بسيادة القانون والحريات الأساسية.- رويترز
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